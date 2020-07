ERC-CIR: ecco il nuovo itinerario del Rally di Roma Capitale

Il Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship e del CIR, ha un nuovo itinerario e programma che gli organizzatori hanno studiato appositamente per l’evento del 24-26 luglio.

La base resta Fiuggi, dove ci sarà quartier generale del rally e i Parchi Assistenza per entrambe le categorie.

Dopo l'inevitabile cancellazione delle quattro Super Speciali spettacolo che avrebbero dovuto svolgersi sul lungomare del Lido di Ostia, la Motorsport Italia capitanata dal pilota Max Rendina è riuscita a mantenere 15 PS nell'itinerario di 197,80km totali.

Il primo appuntamento con il cronometro rimane venerdì 24 luglio alle ore 9;30, quando scatterà la Qualifying Stage "Fumone" (4,02km) al termine della quale i Top15 dell'ERC potranno scegliere in che posizione partire per la Tappa 1 di sabato 25 luglio.

Appuntamento da non perdere per tutti resta la cerimonia d'apertura a Castel Sant'Angelo e la successiva sfilata delle vetture nel centro storico di Roma, scortate dalla Polizia, con riordino in serata a Fiuggi.

Cambiano i piani per il sabato, dato che la prima vettura entrerà in strada alle ore 9;13 dando il via alla gara vera e propria con i 13,40km della PS1 "Pico-Greci 1", dopo la quale avremo la PS2 "Roccasecca-Colle San Magno 1" (13,93km) alle 10;02 e la PS3 "Santopadre-Arpino 1" (21,17km) alle 10;52.

All'ora di pranzo ci sarà la sosta per rifocillarsi e preparare le vetture al secondo loop del pomeriggio sugli stessi percorsi, con ripetizioni delle tre tratte fissate alle 15;26, 16;15 e 17;05. Qui terminerà la Tappa 1 che per i concorrenti del CIR significherà anche chiudere la cosiddetta Gara 1, poiché questo rally verrà considerato "doppio" e quindi con assegnazione dei punteggi pieni in conclusione delle due giornate.

Più impegnativa la giornata di domenica 26 luglio, che prevede tre passaggi su altrettanti percorsi fra mattino e pomeriggio. Si comincia con la PS7 "Rocca di Cave 1" (7,25km) alle ore 8;32, poi avremo la PS8 "Rocca Santo Stefano 1" (14,60km) alle 8;49 e la PS9 "Guarcino 1" (11,75km) alle 9;45.

Sosta tecnica a Fiuggi e prima ripetizione che avrà luogo a cavallo dell'ora del pasto, precisamente alle 12;17 per la PS10, 12;34 per la PS11 e 13;30 per la PS12.

Nuovo riordino in assistenza nella città termale del frusinate e ultima replica dei tre percorsi sopracitati nel medesimo ordine, alle 16;02, 16;19 e 17;15, con conclusione e podio previsti dopo le ore 18;00.

Nei prossimi giorni gli organizzatori pubblicheranno anche la entry-list ufficiale dei partecipanti, con le iscrizioni che si sono chiuse nella giornata di domenica 12 luglio.