ERC, Barum Rally: Cais sale al comando nel finale della Tappa 1

Erik Cais è riuscito a superare Jan Kopecký con una gran tempo nella PS9, portandosi al comando del Barum Czech Rally Zlín, quarto round del FIA European Rally Championship.

Per il 22enne ceco è la prima volta che accade in carriera. Aveva cominciato la PS9 "Pindula" con 5"8 da recuperare al rivale, ma lungo i 18,95km bagnati è stato più rapido di 7"9 rispetto al Campione ceco. Questo significa che il portacolori dello Yacco ACCR Team - che è affiancato da Jindřiška Žáková - ora è primo per 2"1 con la sua Ford Fiesta Rally2.

Kopecký, Campione ERC 2013, era stato al comando fin dalla SuperSpeciale "Zlín" di venerdì sera, ed ora si ritrova a dover inseguire in una battaglia serratissima.

Andreas Mikkelsen, vincitore della PS4, è terzo e coi punti bonus di Tappa sale provvisoriamente al comando della classifica ERC, dato che il leader Alexey Lukyanuk, ha dovuto rinunciare all'evento dopo un incidente patito nei test infrasettimanali.

"E' stata dura capire dove era il fango essendo ormai notte, si potevano guadagnare 20" oppure finire contro un albero", commenta il norvegese.

L'alfiere della Toksport WRT è a 16"6 da Cais con la sua Škoda, ma con un buon margine sul Simon Wagner (Eurosol Racing Team), rallentato dalla valvola pop-off in mattinata.

Filip Mareš è risalito in Top5 grazie al secondo crono nella PS9 "Pindula", superando Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) e Miko Marczyk (ORLEN Team), molto cauto nel finale.

Efrén Llarena (Rallye Team Spain) non ha una posizione di partenza ottimale e lotta per l'ottava piazza, con dietro Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy, Ford Fiesta), Miroslav Jakeš, Petr Semerád, Yoann Bonato e Martin Koči.

Martin Vlček è 14° all'esordio con la Hyundai i20 N Rally2, tenendosi alle spalle il leader dell'ERC Junior, Ken Torn, che completa la zona punti generale al volante della sua Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland dopo aver scavalcato Alberto Battistolli e Luis Vilariño.

Jari Huttunen è invece andato a sbattere con la Hyundai del Team MRF Tyres nella PS7, la quale ha visto andare K.O. anche Albert von Thurn und Taxis. Adam Březik ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico. Tomáš Kostka ha colpito un albero nella PS2 danneggiando il cerchio anteriore destro. Dominik Stříteský ha centrato un albero nella PS3 ad altissima velocità ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Érdi leader in ERC2, Poloński in Abarth Rally Cup

Un problema all'anteriore destra della sua Mitsubishi Lancer Evolution X non ha frenato Tibor Érdi Jr nella cavalcata che sta compiendo in Classe ERC2. Il Campione in carica è primo con 13"4 su Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit). Dariusz Poloński guadagna sull'asciuto e perde sul bagnato con la propria Abarth 124 rally a trazione posteriore. Il polacco è comunque terzo del lotto e primo in Abarth Rally Cup, dove Roberto Gobbin è passato secondo superando Martin Rada, che nella PS "Pindula" ha riportato un problema idraulico. Csaba Juhász completa la Top6 nonostante una noia idraulica. Fuori invece il leader di campionato Dmitry Feofanov (Suzuki Swift Rally2 Kit) e Michał Pryczek (Subaru Impreza).

Solberg fuori, Torn controlla l'ERC Junior

Con Oscar Solberg ritirato nella PS2, Ken Torn si trova unico leader dell'ERC Junior Championship. Impegnato con la Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli della M-Sport Poland, l'estone e il navigatore Kauri Pannas stanno andando comunque molto bene.

ERC3-ERC3 Junior: penalità per Franceschi, Bassas e Maior ringraziano

Una penalità di 3' per essere arrivati in anticipo al controllo orario di Otrokovice al mattino ha fatto crollare ogni speranza per Jean-Baptiste Franceschi in Classe ERC3/ERC3 Junior. Il pilota della Toksport WRT, che guida una Renault Clio Rally4, vede saltargli davanti Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3, con Norbert Maior che prende il comando dell'ERC3 Junior sulle loro Peugeot 208 Rally4 gommate Pirelli. Franceschi ha realizzato comunque una serie di tempi velocissimi che ora lo portano a 23"4 dal rumeno, il quale si trova a 1'19"4 dallo spagnolo in ERC3. In ERC3 Junior sul podio ci sono invece Martin László, Franceschi e Daniel Polášek. Adrienn Vogel ed Ekaterina Stratieva occupano l'11a e 12a piazza in ERC3, Łukasz Lewandowski è 8° con la sua Opel Corsa Rally4. Giornata durissima per Alejandro Cachón, Sami Pajari, Nikolai Landa e Nick Loof, tutti fuori per incidente.

Mabellini guida nel Clio Trophy by Toksport WRT

Andrea Mabellini è in corsa per il terzo successo consecutivo nel Clio Trophy by Toksport WRT, classe riservata alle Renault Clio Rally5 gommate Michelin. Paulo Soria e Bastien Bergounhe completano il podio davanti a Ghjuvanni Rossi. Ritirato nella PS7 Yigit Timur.

