ERC: Adrien Fourmaux con la Fiesta di M-Sport Orange1 a Roma

Adrien Fourmaux correrà con la Ford Fiesta R5 MkII della Orange1 Racing nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally di Roma Capitale.

Nell'evento del 24-26 luglio, la vettura del francese sarà completamente arancione grazie all'accordo di collaborazione tra M-Sport e il team che ha seguito Simone Campedelli fino all'anno scorso.

La M-Sport sarà presente anche al Rally Stars, ossia la categoria riservata alle World Rally Cars con il pilota ‘Pedro’ sulla Ford Fiesta WRC EcoBoost, auto che nel Mondiale ha vinto 9 gare centrando anche 31 podi.

Renaud Jamoul sarà il co-pilota di Fourmaux, mentre ‘Pedro’ verrà affiancato da Emanuele Baldaccini.

“Sarà la prima volta per me in questo campionato ed è una grande occasione poter dimostrare che questa macchina è forte – ha detto Fourmaux - Non conosco il rally e per me sarà una grandissima sfida. L’anno scorso ho fatto il WRC ed è stato lo stesso, non conoscendo rally, gare e partecipanti. Al Rallye Monte-Carlo quest’anno abbiamo visto di essere piuttosto veloci su asfalto, per cui per Roma sono fiducioso perché le strade sono simili. Vorrei lottare per il podio, poi se si potesse combattere per la vittoria sarei comunque molto felice. Sto pensando anche ad altri eventi dell’ERC, forse il Rally Liepāja, ma vediamo dopo Roma”.

"Negli ultimi mesi abbiamo passato tempi duri dal punto di vista lavorativo - ha aggiunto Malcolm Wilson, AD di M-Sport - E' fantastico poter tornare a correre e il Rally di Roma segnerà la ripartenza delle corse internazionali offrendo la piattaforma perfetta per mostrare le nostre auto in uno schieramento di concorrenti competitivo. Penso di parlare a nome di tutti i fan dei rally quando dico che non vedo l'ora di godermi la battaglia fra i grandi nomi della gara".

Il Team Principal, Richard Millener, ha commentato: "E' fantastico e non vedo l'ora di ricominciare coi rally. Adrien è stato molto veloce quando ha condotto la Fiesta R5 MkII su asfalto e spero abbia lo stesso passo anche al Rally di Roma Capitale, nonostante sia al debutto. Mi auguro che anche ‘Pedro’ faccia bene con la Fiesta WRC. Quando l'anno scorso è stato con noi si è immediatamente integrato col team e siamo felicissimi di dargli l'occasione di correre con la nostra WRC”.