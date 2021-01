Rossi: "Un bel podio contro avversari velocissimi"

Valentino Rossi ha un bel sorriso al termine della 12h del Golfo, gara che in Bahrain lo ha visto centrare il podio della Classe Pro-Am con la Ferrari della Monster VR46 Kessel.

Al volante della 488 #46 condivisa con il fratello Luca Marini e l'amico Alessio Salucci, il "Dottore" è partito molto bene dall'ottava piazza assoluta risalendo fino alla quinta al termine della prima metà di gara.

Dopo una sosta di 120', il terzetto ha ripreso in mano il volante della vettura del Cavallino per le restanti 6h disputate in notturna, guadagnando un'ulteriore posizione che significa terzo posto di categoria e quarto in classifica generale.

“È stata una bella giornata, ci siamo divertiti e alla fine siamo riusciti a salire sul podio - afferma Rossi - Siamo contenti perchè le macchine che in pista erano tutte molto veloci, come al solito siamo stati più forti nella seconda parte di gara, quella in notturna. È stato bello correre insieme a Uccio e Luca, che sono stati molto veloci, e a lavorare con tutti i ragazzi del team”.

Oltre a Valentino, anche suo fratello Marini ha dimostrato di essere molto competitivo sulle quattro ruote ottenendo grandi tempi per tutta la gara.

“È stata un'esperienza fantastica, mi sono divertito tantissimo. Le prime sei ore purtroppo abbiamo pagato il Drive-Through perdendo cosi 30" e ritrovandoci a partire con un giro di svantaggio nelle seconde sei ore rispetto ai nostri avversari. Nell’ultima parte di gara, con temperature più basse, la macchina funzionava benissimo e mi sono divertito tantissimo nel guidarla fino al traguardo. Un terzo posto che vale tanto e non vedo l’ora di rifarlo se sarà possibile”.

La penalità sopracitata è arrivata a causa dell'attraversamento della riga bianca in uscita dalla corsia box all'inizio dello stint di "Uccio", che comunque non si nasconde e ammette l'errore.

“Oggi è stata una giornata speciale, siamo riusciti a salire sul podio e a portare a casa la coppa - spiega Salucci - È stata una gara difficile, le prime sei ore abbiamo sofferto la temperatura e inoltre ho fatto un errore che ho pagato con un Drive-Through".

"Nella seconda parte di gara invece siamo andati molto forte riuscendo a recuperare e salire sul podio. Per me è una grandissima soddisfazione aver condiviso il box con Vale, Luca e tutti i ragazzi di Kessel in questa gara, è stata un esperienza bellissima”.