Rossi: "Siamo veloci, bisogna bilanciare meglio il posteriore"

La prima giornata di prove della 12h del Golfo ha visto Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio "Uccio" Salucci prendere le misure alla pista del Bahrain, dove nessuno dei tre era mai stato.

Al mattino i team hanno potuto svolgere quattro ore di prove private, mentre nel pomeriggio/sera sono andate in scena le Libere 1, con l'equipaggio della Kessel Monster VR46 che ha ottenuto dei buoni parziali nei confronti di concorrenti più esperti.

Nonostante le tante novità dovute al tracciato di Sakhir, il "Dottore" si è mostrato sorridente e fiducioso alla fine dei lavori con la sua Ferrari 488 GT3 giallo-blu marchiata dal #46 sul muso.

"Siamo molto contenti, nei due turni di prove di oggi abbiamo guidato tutti e tre ed è andata bene - ha detto il ragazzo di Tavullia - In mattinata abbiamo ottenuto il terzo tempo, mentre nel pomeriggio-sera il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, però anche noi siamo piuttosto veloci. Dobbiamo lavorare un po' sul passo perché gli stint saranno lunghi, visto che saremo al volante per più di un'ora".

Nella giornata di venerdì, i concorrenti avranno a disposizione tutta la mattina per mettere a punto le rispettive macchine in vista delle Qualifiche del pomeriggio. Valentino è convinto che si possa fare anche meglio rispetto a ieri.

"Va migliorato il bilanciamento dell'auto per rimanere costanti in tutte le tornate senza stressare le gomme. La pista mi piace molto, non la conoscevamo ancora, ma ci siamo trovati bene e siamo soddisfatti".

Dello stesso umore anche l'amico "Uccio": "Dopo il primo giorno posso dire di essere molto contento, sia al mattino che alla sera abbiamo lavorato per cercare il miglior assetto della macchina. Non siamo lontani da dove vorremmo essere, anche se ci manca ancora qualcosa, specialmente sul posteriore perché scivola ancora tanto. Abbiamo fatto dei turni lunghi per vedere come eravamo messi fisicamente, dato che non è affatto semplice, ma speriamo di continuare così e qualificarci bene in modo da partire davanti in gara".

Marini ha aggiunto: "La giornata è stata positiva, abbiamo girato tanto per trovare il giusto assetto della macchina su un fondo che dava poca aderenza, specialmente sul posteriore. Alla fine penso che abbiamo trovato un buon compromesso e quando tutti e tre abbiamo provato il giro veloce i tempi sono stati buoni. Vale e Uccio hanno svolto dei long-run per capire come lavora la macchina a pieno carico di benzina e l'usura delle gomme. Sabato toccherà anche a me, ma c'è ancora da lavorare e speriamo di migliorarci, anche se per ora siamo contenti".