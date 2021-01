Rossi: "Penalizzato dal traffico, ma in gara saremo forti"

Nonostante l'ottavo posto non sia propriamente da accogliere con grandi sorrisi, Valentino Rossi si mostra comunque contento del lavoro svolto nelle Qualifiche della 12h del Golfo che scatterà sabato in Bahrain.

Sul tracciato di Sakhir, il "Dottore" è riuscito a migliorare i propri crono al volante della Ferrari 488 GT3 messa a punto dal team Monster VR46 Kessel, così come i suoi compagni Luca Marini e Alessio "Uccio" Salucci.

Al termine delle tre manche per definire la griglia di partenza, però, è arrivata solamente la quarta fila con un distacco complessivo dalla vetta di 1"8. Ma come ben noto, nelle gare endurance la posizione di partenza conta fino ad un certo punto ed è per questo che Rossi guarda con fiducia alla giornata di sabato.

"In questa seconda giornata abbiamo lavorato un po’ sulla macchina e migliorato il nostro passo, posso dire che siamo veloci in vista della corsa, il che mi rende molto fiducioso perché sia Uccio che Luca fanno forte", afferma il pilota di Tavullia.

"In qualifica purtroppo nel mio tentativo ho trovato un po’ di traffico, potevamo fare sicuramente meglio, ma la gara sarà molto lunga e noi partiremo dall’ottavo posto, vedremo come andrà sfruttando il potenziale che abbiamo".

Il più rapido del trio è stato il fratellino Marini, che però non è riuscito ad abbattere il muro dei 2' durante la sua Q2: “Oggi è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti tantissimo. In qualifica sono stato abbastanza veloce e sono soddisfatto del mio giro. Partiamo ottavi, ma la gara sarà lunghissima e sarà importate nelle prime sei ore mantenere la posizione cercando di guadagnarne".

"E poi nelle ultime sei ore sarà fondamentale rimanere concentrati e non commettere errori se vogliamo lottare per le posizioni che contano. Il livello quest’anno è molto alto, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida”.

Dell'equipaggio della Ferrari #46, il più lento è risultato "Uccio", che però non è deluso delle prestazioni: "Oggi è stata una giornata positiva perché abbiamo trovato il giusto assetto per la macchina. Nel mio turno di qualifica ho fatto un bel tempo girando in 2'02" e siamo fiduciosi per la gara, che sarà lunga e quindi bisognerà darci dentro col gas visto che partiamo ottavi!"