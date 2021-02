Poker d'assi per Lamborghini-FFF alla 24h del Nurburgring

La Lamborghini Squadra Corse ha già il suo primo equipaggio pronto a dichiarare "guerra" ai suoi avversari per la 24h del Nürburgring.

Si tratta infatti di un poker d'assi che la Casa di Sant'Agata Bolognese schiererà al volante della Huracán GT3 EVO #63 che verrà gestita dal FFF Racing Team grazie al supporto di Hankook, ben presente nella nuova livrea.

Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Giacomo Altoè e Mirko Bortolotti si alterneranno alla guida della "Lambo" non solo per la gara del 5-6 giugno, ma anche per gli eventi della NLS che si disputano sul Nordschleife.

"Sono davvero contentissimo di annunciare la nostra formazione per le gare del 2021 sul Nürburgring - ha dichiarato Fu Songyang, proprietario del FFF Racing Team - Assieme ad Hankook sono sicuro che faremo una grandissima stagione, siamo due grandi entità del motorsport".

"La 24h è una novità per noi, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida con la nostra Lamborghini e quattro piloti davvero forti. Alcuni di loro hanno già corso con noi e sono felice di dare il bentornato a Mirko, nostro portacolori a Macao, a Giacomo, che ha trascorso metà 2019 con noi in Silver Cup, e ai due Campioni Andrea e Marco. Sono rimasto colpito dalla livrea della macchina, rispecchia esattamente la nostra identità”.

Manfred Sandbichler, direttore di Hankook Motorsport: "Questo quartetto di grandi piloti mettono l'Hankook FFF Racing Team nella posizione di poter vincere la 24h del Nürburgring. Ciascuno di loro ha potuto correre in diverse categorie GT e con la nostra Lamborghini possiamo prepararci bene sui monti Eifel".