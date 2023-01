Nürburgring: grandi lavori per rendere più sicuro il Nordschleife

Carica lettore audio

La società di gestione del Nürburgring sta investendo 11 milioni di euro per portare nel futuro la sicurezza sul circuito più impegnativo del mondo.

Ne beneficeranno tutti gli utenti, dai piloti privati durante le sessioni di guida turistica e i collaudatori del prodotto di serie, ai piloti da corsa durante i vari eventi.

A partire dalla stagione 2025, la nuova infrastruttura sarà operativa intorno al circuito e utilizzerà la tecnologia delle telecamere e l'intelligenza artificiale per monitorare senza soluzione di continuità l'intero tracciato.

La misura di digitalizzazione, i cui lavori di costruzione inizieranno quest'inverno, è uno dei progetti di costruzione più completi nei quasi 100 anni di storia del Nürburgring.

Nei prossimi due verrà costruita un'infrastruttura completamente nuova intorno ai 21 km del tracciato. Verranno gettate le fondamenta ed eretti i piloni a prova di tempesta per installare le speciali telecamere HD.

Allo stesso tempo, lungo l'intera pista verranno effettuati i lavori per la posa di cavi in fibra ottica e di alimentazione. Inoltre, saranno realizzati i cosiddetti sistemi off-grid per l'alimentazione elettrica e saranno installati i pannelli a LED per i segnali di avvertimento digitali.

Una volta terminata la costruzione, verrà lanciato uno dei sistemi di sicurezza per le piste da corsa più completi al mondo. A tal fine, l'esperienza pratica cruciale per il progetto è stata raccolta negli ultimi due anni nel gruppo di prova 'Döttinger Höhe', il tratto di 2,8 km del Nordschleife che si trova tra il settore 'Galgenkopf' e la pista da Gran Premio, e sviluppata in collaborazione con il gruppo informatico Fujitsu sulla base dell'intelligenza artificiale (AI).

Questa è ciò che rende possibile in primo luogo il funzionamento del sistema di sicurezza digitale sulla scala prevista. È stato progettato per rilevare pericoli, incidenti e altri eventi imprevisti e supportare il team di controllo delle operazioni nell'intraprendere azioni immediate.

In futuro, il sistema dovrà avvertire automaticamente il traffico dovuto alle situazioni di pericolo attraverso i pannelli a LED. Oltre alla procedura standard di messaggi radio da parte dei commissari, in futuro tutte le immagini e le informazioni saranno trasmesse direttamente al centro di controllo operativo attraverso circa 50 km di cavi in fibra ottica.

Qui il personale deciderà le ulteriori misure da adottare, che potranno essere attuate in pochi secondi perché per la prima volta avranno una visione diretta di ciò che sta accadendo.

Il nuovo sistema dovrebbe essere operativo a partire dal 2025. Fino ad allora, c'è ancora molto da fare in due anni e due fasi di costruzione.

Al di là delle misure di costruzione, l'intelligenza artificiale sarà costantemente perfezionata durante il funzionamento dal vivo e adattata alle peculiarità del Nordschleife.