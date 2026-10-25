Intervista

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Reggiani: "Nel 2027 aumenteremo l'impegno con le Temerario GT3, anche in Italia"

Intervista esclusiva con il Capo del Motorsport di Sant'Agata Bolognese, che dopo il primo anno nel nuovo ruolo è pronto a consolidare i programmi per la prossima stagione, nella quale vedremo anche la Temerario Super Trofeo, arma per fare crescere i giovani.

Francesco Corghi

Pubblicato: 25 ott 2026, 15:28

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Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

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