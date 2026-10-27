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La nuova Toyota GR GT3 affronterà la sua prima gara nel Super GT a Motegi

La vettura giapponese, vista a Goodwood e nei test in pista, farà la sua primissima apparizione in una competizione con il team Rookie Racing in occasione dell'evento del 7-8 novembre.

Rachit Thukral

Pubblicato: 27 ott 2026, 12:06

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La nuova Toyota GR GT3 farà il suo debutto in gara in Giappone in attesa di un lancio più ampio a livello di corse GT ed endurance nel 2027.

Rookie Racing, scuderia di proprietà del presidente di Toyota, Akio Toyoda, schiererà la vettura di nuova generazione del marchio giapponese nella gara conclusiva del campionato Super GT a Motegi, il 7-8 novembre.

La GR GT3 sostituirà la consueta Mercedes-AMG GT3 #32 della scuderia nella divisione GT3 e gareggerà come vettura “open”, il che la renderà non idonea all’assegnazione di punti. Il due volte campione del Super Formula, Hiroaki Ishiura, e il diciannovenne Tokiya Suzuki sono stati designati come piloti per la doppia gara.

L’auto monterà pneumatici Bridgestone, nonostante Dunlop sia stato selezionato come fornitore unico per la classe GT300 il prossimo anno, quando terminerà il lungo accordo con il fornitore storico del Super GT.

Toyota sta sviluppando da diversi anni una vettura da competizione GT3 con il proprio marchio, dopo averne mostrato una prima anteprima al Tokyo Auto Salon nel 2022.

Nel luglio 2025, la GR GT3 ha fatto il suo debutto pubblico al Goodwood Festival of Speed, con il pilota della Haas di Formula 1 Esteban Ocon al volante durante la famosa cronoscalata. Il Costruttore di Tokyo ha riportato l’auto a Goodwood quest’anno, e tra coloro che l’hanno provata c’era anche il Campione WRC, Elfyn Evans.

GR GT3 Concept

Foto di: Motorsport.com Japan

Toyota stava valutando la possibilità di schierarla in alcune gare selezionate nel 2026, con la 24 Ore del Nürburgring inizialmente considerata ideale per il debutto agonistico. Tuttavia, quel piano non si è concretizzato, ma il marchio giapponese ha mantenuto l’intenzione di far debuttare la sua nuova auto da gara GT3 prima della fine dell’anno.

La GR GT3 sarà disponibile per i clienti a partire dal prossimo anno, quando sostituirà l'ormai datata Lexus RC F GT3. Sebbene i Costruttori in genere limitino la disponibilità delle nuove vetture GT3 a team selezionati nella prima stagione, la GR GT3 correrà sicuramente nella Classe LMGT3 del FIA WEC con il team ASP.

Toyota GR GT3

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