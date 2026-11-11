Intervista
WEC
La Genesis GT3 è ancora un punto interrogativo: "Al momento non possiamo confermarla per il 2027"
Cyril Abiteboul ha chiarito che la nuova Magma GT3 Concept rimane una base su cui vuole lavorare e spingere per il futuro del marchio oltre il mondo dei prototipi, ma che per il prossimo anno non sono ancora stati stilati piani per costruzione, sviluppo e lancio sul mercato.
Francesco Corghi
Modificato: 11 nov 2026, 15:18
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Presentazione Genesis GT3 Concept
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
La Genesis Magma GT3 Concept rimane tutt'ora avvolta nel mistero e, a quanto pare, dovremo ancora attendere diverso tempo per poterla vedere entrare in una fase di sviluppo che la porti poi a correre nelle categorie di riferimento.
Da quando il marchio coreano ha mostrato il progetto in quel di Le Mans, la vettura ha riscosso senz'altro parecchio interesse, ma scatenando anche diverse polemiche e dicerie che, di fatto, hanno rallentato la sua... genesi.
La prima riguarda l'assenza di un prodotto stradale di riferimento dal quale dovrebbe derivare la versione da pista, come da regolamento per questa categoria più e più volte sottolineato dal suo fondatore, Stéphane Ratel, che non ha nascosto il disappunto nel vedere come si stanno comportando le Case da un po' di tempo a questa parte.
Presentazione Genesis GT3 Concept
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
La seconda riguarda invece le fin troppo accentuate somiglianze con un'auto già presente in griglia, ossia la Ferrari 296, la quale viene costruita da Oreca, stesso collaboratore scelto da Genesis Magma Racing per l'avventura nel FIA WEC con la GMR-001 LMDh telaiata dall'azienda francese.
In mezzo, c'è appunto la costruzione di una squadra di lavoro iniziata da zero, facendo esperienza prima in ELMS e poi sbarcando nel Mondiale con il prototipo ibrido che ha appena concluso la sua prima stagione sportiva.
Tutto questo ha inevitabilmente rallentato i piani e il capo di Genesis, Cyril Abiteboul, ha chiarito che bisognerà attendere con pazienza per vedere un eventuale futuro del Costruttore orientale nel mondo delle corse GT3, seppur i propositi siano quelli di espandersi.
Presentazione Genesis GT3 Concept
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
"Purtroppo è un progetto che ci piacerebbe moltissimo confermare, ma al momento non siamo nella posizione di poterlo fare", ha detto il Team Principal francese rispondendo alla domanda di Motorsport.com in merito alla questione GT3, durante l'incontro coi giornalisti avvenuto a Monza.
"Continueremo a lavorarci e proseguiremo le esposizioni della nostra vettura prototipo, dato che stiamo ricevendo già diversi buoni riscontri sul progetto".
Esposizione che prosegue un po' ovunque, dato che la Genesis Magma GT3 Concept è in questo momento a Milano presso lo spazio Larusmiani (nel Quadrilatero della Moda), mentre una versione prototipale del modello stradale era nella fan zone di Monza durante il weekend della 6h WEC.
Quello che al momento non c'è, invece, è un piano vero e proprio di sviluppo e costruzione di questa Concept per il 2027, anche se i prossimi mesi potrebbero essere fondamentali per definire i programmi e un percorso da compiere secondo i regolamenti.
"Al momento, la nostra versione GT3 è esposta a Milano in una negozio con cui abbiamo una collaborazione, resta un progetto su cui stiamo lavorando con estremo impegno".
"Siamo attivi e cerchiamo di pensare a quale sia il miglior modo di costruirla in base alle sinergie richieste per le vetture GT e l'organizzazione del WEC".
"Sicuramente stiamo prendendo ispirazione dalla Ferrari e dal modo in cui l'hanno fatta. Penso sia eccellente, ma al momento non posso confermare nulla al riguardo".
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