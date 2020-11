La 12h del Golfo si sposta in Bahrain per gennaio 2021

La 12h del Golfo del 9 gennaio 2021 si svolgerà in Bahrain anziché ad Abu Dhabi.

Gli organizzatori, che avevano già dovuto spostare la data della corsa da dicembre di quest'anno avanti di una ventina di giorni, hanno valutato che il tracciato di Yas Marina non sarebbe stato comodo in termini di logistica, preferendogli quello di Sakhir.

Per l'edizione imminente verrà adottato anche lo speciale nome di 'Gulf 12 Hours Bahrain', mentre la 10a viene confermato che sarà nuovamente ad Abu Dhabi nel dicembre 2021.

“Abbiamo lavorato a lungo coi due circuiti per avere due eventi di successo nel 2021 - spiega il promoter Andrea Ficarelli di Driving Force Events - Siamo entusiasti di avere questa possibilità e ringraziamo il Bahrain International Circuit per il supporto e averci offerto l'occasione di correre lì la 12h del Golfo. E' un tracciato prestigioso e sarà anche comodo per i nostri partecipanti raggiungerlo in un momento così difficile come quello attuale".

Fra qualche giorno verrà anche resa nota la lista degli iscritti aggiornata con le vetture GT3 e GT4 che prenderanno parte all'appuntamento.

Steven Umfreville, direttore commerciale di Abu Dhabi Motorsports Management, ha aggiunto: “Non vediamo l'ora di ospitare la 10a edizione ad Abu Dhabi. Quest'anno è stato fatto un grandissimo lavoro con Driving Force Events per poter svolgere la gara ed è fantastico che possa avere luogo in un altro grande circuito della nostra zona".

Stessi toni anche da parte di Sherif Al Mahdy, direttore commerciale del Bahrain International Circuit: “E' un onore per noi ospitare la 12h del Golfo nella storia delle corse endurance sul nostro circuito. Il motorsport di tutto il mondo negli ultimi mesi è al lavoro sul prosieguo della stagione e siamo contentissimi che questa gara sia parte del nostro calendario. Siamo certi che sarà un grande inizio per il 2021”.