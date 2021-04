La Hyundai Motorsport ha annunciato la sua presenza alla 24h del Nürburgring, per la quale si preparerà in questo weekend prendendo parte al terzo round della Nürburgring Langstrecken Serie (NLS).Non potevano mancare certamente le vetture coreane costruite ad Alzenau all'evento del Nordschleife previsto per il weekend del 3-6 giugno.

Ci sarà il debutto della nuova Elantra N TCR, affiancata ad una i30 N TCR e alla i20 N della Classe SP2T.

Sulla prima ci sarà la coppia formata da Manuel Lauck e Marc Basseng, che affronterà anche la Qualifying Race dell'8-9 maggio, coadiuvata per la 24h da Peter Terting.

I piloti ufficiali Luca Engstler, Jean-Karl Vernay ed Hendrik Still condivideranno invece l'abitacolo della i30 N. Per i primi due sarà un weekend 'di fuoco', dato che li vedremo anche sulla griglia del FIA WTCR con le Elantra del Team Engstler.

Infine la i20 N prende per modo di dire il posto della Hyundai i30 Fastback N vista in pista negli anni scorsi con Marc Ehret, Markus Lungstrass e Kai Jordan, ai quali si aggiunge Guido Naumann.

"Come Costruttore siamo sempre alla ricerca di modi per mostrare ai clienti le eccellenti prestazioni delle TCR che produciamo e correre sul Nürburgring Nordschleife è il migliore per farlo - ha dichiarato Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing - E' però vero che la preparazione gioca un ruolo cruciale in ogni successo. Le gare endurance hanno le loro sfide e la loro imprevedibilità, quindi sfruttare qualsiasi opportunità per competere prima della 24h del Nürburgring è vitale".

"L'anno scorso abbiamo iniziato a sviluppare la versione endurance della Hyundai Elantra N TCR e l'evento di questo fine settimana servirà a portare avanti quel lavoro, in condizioni di gara e in vista della 24h. Per la Qualifying Race avremo la squadra al completo, compresa anche la i30 N TCR, che ha già ottenuto grandi risultati in pista, quindi saremo pronti per puntare alla vittoria".