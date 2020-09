Honda fa il bis con la Civic TCR alla 24h del Nurburgring

Per il secondo anno consecutivo, il Team Castrol Honda Racing ha vinto la Classe TCR alla 24h del Nürburgring.

L'edizione 2020 sarà di quelle da ricordare, non solo per la inevitabile assenza di pubblico causa pandemia di Coronavirus ancora in atto, ma per un meteo che lungo il Nordschleife ha mietuto vittime a ripetizione, con acquazzoni terribili che hanno pure portato una interruzione di 9 ore durante la notte.

La vettura, messa a punto dalla Fugel Sport col supporto di Honda Germany e naturalmente dei costruttori di JAS Motorsport, non ha avuto alcun problema ed è riuscita ad imporsi nuovamente con Dominik Fugel, Markus Oestreich e Tiago Monteiro, ai quali si è aggiunto quest'anno Esteban Guerrieri.

Quest'ultimo ha anche vinto Gara 1 del WTCR sui 25,378km dell'Inferno Verde, completando così un weekend da favola con la 24h, iniziata dal 4° posto per il team Honda, la cui Civic è rapidamente balzata al comando, perdendolo però nel corso della serata di sabato.

Tornata al comando della Classe dopo l'interruzione, la Honda #170 è riuscita a tenere a bada le vetture rivali e a tagliare il traguardo vittoriosa con Monteiro come accadde nel 2019.

“Wow! E’ stata una fantastica esperienza vincere di nuovo questa gara – ha detto Monteiro – Quest’anno è stata ancor più dura, nonostante le 9h di sospensione, perché le condizioni erano davvero toste e c’era tanta acqua in pista. I nostri rivali erano nello stesso giro o subito dietro, per cui abbiamo dovuto spingere al limite sempre".

"Il team ha fatto un grande lavoro, i piloti sono stati ottimi nei loro stint e non abbiamo avuto problemi. Sono orgoglioso del successo e di fare parte della famiglia di Honda Racing, che ringrazio assieme ad Honda Germany, Fugel Sport e compagni di squadra. Ancora una volta ho provato il piacere di guidare di giorno e notte portando la macchina al traguardo, è stato un onore”.

Guerrieri ha aggiunto: “Sono molto contento di aver ottenuto questa vittoria: è stata una grande esperienza e un bel momento per la squadra quando la macchina ha tagliato il traguardo. La gara è stata dura, soprattutto durante il mio primo stint. Direi che è stata una delle situazioni più difficili che ho avuto al volante a causa delle condizioni".

"C’era pioggia, nebbia e un tante auto che finivano fuori. Il Nordschleife in quel momento era davvero l’Inferno Verde! La domenica mattina è stata ancora più intensa perché eravamo in lotta diretta con il nostro principale rivale, quindi abbiamo dovuto spingere un bel po’. Ma il successo è la ricompensa per il team e i suoi sforzi, rendendo tutto davvero piacevole, non solo il risultato, ma anche l’esperienza”.