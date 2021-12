Gulf 12h | Ufficiale, una Ferrari per Valentino Rossi-Marini-Uccio

Valentino Rossi tornerà in azione alla 12h del Golfo assieme al fratello Luca Marini e all'amico Alessio 'Uccio' Salucci nel 2022.

La notizia aspettava solamente la conferma ufficiale, che è arrivata oggi. Il team Monster VR46 Kessel Racing presenzierà alla 10a edizione della celebre gara endurance che si terrà sul tracciato di Abu Dhabi.

A Yas Marina il trio prenderà parte all'evento del 7-8 gennaio con la Ferrari 488 GT3 Evo #46 gestita dalla scuderia svizzera, provata di recente in un test a Misano Adriatico.

Rossi-Marini-Uccio daranno l'assalto alla Classe Pro-Am, che nel 2021 li ha visti centrare il podio e il quarto posto generale (in Bahrain), dopo che nel 2019 si erano portati a casa il successo di categoria.

Per il 'Dottore' è anche il primo impegno ufficiale del prossimo anno da pilota GT, in attesa di scoprire quale strada prendere per la nuova carriera che intraprenderà, scegliendo tra GT World Challenge e FIA WEC.

#46 Kessel Racing Monster VR46, Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Alessio Salucci, Luca Marini Photo by: Camilss