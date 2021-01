Clamoroso finale della prima metà di gara della 12h del Golfo, che in Bahrain è giunta esattamente a metà con i team ora intenti a sistemare le proprie vetture in vista delle rimanenti 6 ore di corsa che cominceranno alle 15;30 italiane.

La 2 Seas Motorsport ha dominato in lungo e in largo per 5h30' grazie alla grande partenza dalla Pole Position di Ben Barnicoat, che al volante della McLaren #33 ha immediatamente scavato un solco importante nella prima ora, per poi cedere il volante della 720S GT3 ai compagni Isa Bin Abdulla Alkhalifa e Martin Kodrić, che hanno continuato l'ottimo lavoro del collega nei loro stint durante le fasi centrali.

Il britannico è poi rientrato in azione per l'ultima fase prima dell'interruzione, ma a mezz'ora dall'intervallo ha vistosamente rallentato per un problema tecnico, finendo col perdere il giro di vantaggio sui rivali e crollando quarto. Senza darsi per vinto e avendo apparentemente risolto il guaio, Barnicoat ha ripreso a spingere come un dannato riguadagnando la vetta assoluta girando con un ritmo di 3-4 secondi più rapido di tutti e tagliando il traguardo con 30" di margine sul secondo.

La McLaren #33 è anche l'unica leader della Classe Pro perché la sua "gemella" #7 dei compagni Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira ha avuto un problema al turbo dopo appena 60'. Williamson era partito malissimo dalla prima fila scivolando quinto, poi ha pian piano recuperato terreno fino a riprendersi la piazza d'onore, ma poco dopo ha rallentato vistosamente.

Il britannico ha provato a continuare per un paio di tornate, poi è rientrato ai box per cercare di riparare i danni, ma dopo un'uscita momentanea dal garage, in 2 Seas Motorsport si sono visti costretti a richiamare la vettura per ritirarla definitivamente.

Tutto apertissimo nelle posizioni a seguire. Con una spettacolare rimonta - causa uno scatto al via decisamente da dimenticare, Roberto Pampanini/Mauro Calamia/Stefano Monaco hanno portato la Porsche 911 GT3 R #67 della Dinamic Motorsport in piazza d'onore. Pampanini, dopo una breve parte in cui è stato al comando quando Barnicoat ha avuto problemi, è andato in testacoda in uscita della curva 13 ed è finito quarto.

Sono state scintille nella fase centrale di questa prima metà di gara tra la Bentley Continental #31 del Team Parker Racing affidata a Derek Pierce/Euan McKay/Andrew Meyrick e la Mercedes-AMG #3 di John Loggie/Chris Froggatt/Callum MacLeod (Ram Racing), più volte ai ferri corti con McKay e Loggie che hanno regalato spettacolo con sorpassi e controsorpassi sul finire della quarta ora.

Meyrick ha anche preso il comando delle operazioni a 30' dal termine superando la Porsche di Pampanini, poi si è visto ripassare da Barnicoat e proprio a 5' dalla bandiera a scacchi ha dovuto effettuare un rapido rabbocco di benzina per arrivare al termine.

In tutto ciò chi ci ha guadagnato è stata la Mercedes #3 che ora è leader della Classe Pro-Am davanti alla Porsche #67 e alla Bentley #31.

C'è un po' di amarezza, invece, per Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci, che hanno ripreso la Top5 con la Ferrari 488 #46 della Monster VR46 Kessel. Il "Dottore" è scattato dall'ottava posizione ed è riuscito a guadagnarne due, poi ha dato il volante al fratello Luca che lo ha imitato benissimo sfiorando il terzo posto.

"Uccio" ha però vanificato gli sforzi dei colleghi durante il suo turno tagliando subito la linea bianca in uscita dai box e incappando nell'inevitabile Drive Through, poi si è intestardito in un duello inutile con la Porsche di Pampanini, alla quale avrebbe dovuto cedere strada perché doppiato (e in questo caso graziato dai commissari che non hanno considerato il mancato rispetto delle bandiere blu) finendo col girare molto più lento dei diretti rivali e accumulando un ritardo importante.

Rossi e Marini hanno poi ripreso in mano la Ferrari negli ultimi due stint dopo le soste ai box e chiudono la prima parte in Top5 con un giro di ritardo dalla vetta.

A seguire il terzetto di MotoGP ci sono le altre due Ferrari della Kessel Racing: la #27 di David Fumanelli/Francesco Zollo/Emanuele Maria Tabacchi/Murat Çuhadaroğlu precede la #8 di Alessandro Cutrera/Marco Frezza/Nicola Cadei/Leonardo Maria Del Vecchio.

Entrambe le 488 però hanno sofferto per via di numerosi testacoda commessi dai loro piloti, specialmente la #8 perché Del Vecchio si è girato alla curva 10 andando ad impattare con il posteriore contro il muretto interno e piegando l'ala posteriore; esposta la bandiera nero-arancio, il team svizzero ha dovuto richiamare la macchina per ripararla e rimandandola in pista con il settimo posto tra le mani.

In Top10 abbiamo anche i concorrenti della Classe GT4: a comandarla è la McLaren 570 #77 di Jan Klingelnberg/Lars Dahmann/Charles Hollings/Warren Hughes griffata Optimum Motorsport, che ha sfilato il primato alla Mercedes di Jean-Luc D'Auria/Benedetto Strignano/Michele Camarlinghi/Piergiacomo Randazzo (Scuderia Villorba Corse-Trivellato) durante la quinta ora, quando Randazzo si è visto costretto a scontare uno Stop&Go di 25" per aver tagliato la linea bianca in uscita dai box quando alla quinta ora è toccato a lui salire in macchina.

Si è messa male fin da subito invece la gara della Maserati MC #50 della SVC Sport Management con sopra Antoni Chodzeń/Piotr Chodzeń/Patrick Zamparini: ppoco dopo la partenza, la vettura del tridente ha forato la posteriore sinistra e A.Chodzeń è rientrato lentamente ai box con la ruota piegata per la rottura della sospensione. Una volta sistemato il mezzo, i tre hanno ripreso la corsa, ma con un ampio ritardo dai rivali di categoria.

Chi invece ha visto sfumare ogni speranza di recupero sono i ragazzi della Inception Racing with Optimum Motorsport: la McLaren #72 di Brendan Iribe/Oliver Millroy/Nick Moss/Joe Osborne ha accusato un guasto ai freni anteriori ed è rimasta a lungo ferma ai box, rientrando solo nel finale della sesta ora con ben 75 tornate di ritardo dal primato.

