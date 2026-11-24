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Ferrari celebra i Campioni 2026 delle serie GT ed Endurance
Le Finali Mondiali Ferrari 2026 in corso a Barcellona sono state l’occasione per premiare i piloti e i team che hanno conquistato un titolo quest’anno a bordo di vetture del Cavallino Rampante.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 24 nov 2026, 13:57
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Foto di: Ferrari
Sono stati celebrati i successi sia in ambito nazionale sia internazionale, come le vittorie di classe alla 12 Ore di Sebring e alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.
All’evento hanno preso parte anche Massimiliano Di Silvestre, Chief Marketing and Commercial Officer, Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, Alessandra Todeschini, Head of Endurance Programmes and Fiorano Circuit, e Amato Ferrari, fondatore di AF Corse.
Riconoscimenti speciali
Il successo alla 12 Ore di Sebring del campionato IMSA SportsCar ottenuto in classe GTD dai due ufficiali Antonio Fuoco e Lilou Wadoux insieme a Simon Mann è stato celebrato tra i riconoscimenti speciali.
Premiati anche i vincitori di classe Silver della 24 Ore di Spa-Francorchamps: Rafael Duran, Dylan Medler, David Perel e Alessandro Balzan, sulla Ferrari 296 GT3 Evo di Rinaldi Racing. Nella stessa gara è arrivato anche il successo nella categoria Bronze per Dustin Blattner, Ben Tuck, Mathys Jaubert e Dennis Marschall con Kessel Racing.
Titoli internazionali
Il Cavallino Rampante ha portato a casa il titolo Costruttori nella classe GTD dell’Endurance Cup dell’IMSA SportsCar Championship, bissando il successo del 2025. Nel GT World Challenge Europe il pilota ufficiale Tommaso Mosca e Matias Zagazeta hanno vinto la categoria Gold della Sprint Cup, contribuendo al successo Team di AF Corse sia nella Sprint che nell’assoluta.
Per Kessel Racing sono arrivati invece i titoli Team nella classe Bronze sia assoluta sia Endurance: tra i piloti Dennis Marschall si è imposto nell’assoluta, mentre il tedesco insieme a Blattner hanno vinto la categoria dedicata alle gare di durata.
Nell’International GT Open il titolo Piloti è andato a Tom Emson e Tom Lebbon sulla Ferrari 296 GT3 Evo del team Elite Motorsport with Entire Race Engineering. Il GT World Challenge America ha visto Jay Schreibman confermarsi campione per il terzo anno di fila nella classe GT3 Am, regalando anche il successo tra i Team ad AF Corse USA.
Nell’Asian Le Mans Series, disputata a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Kessel Racing ha vinto il titolo Team e Piloti in classe GT con Dustin Blattner, Chris Lulham e Dennis Marschall.
Restando nel continente asiatico, Hitotsuyama with Cornes Racing ha confermato il titolo 2025 nella Japan Cup, sempre con Akihiro Tsuzuki e Shintaro Kawabata, che si sono imposti anche nelle classifiche Piloti GT3 assoluta e GT3 Pro-Am.
Infine, nella GT Winter Series Sean Ran e Josh Steed hanno conquistato la categoria Cup 1.
Successi nazionali
Nel Campionato Italiano GT sono stati numerosi i piloti che si sono distinti al volante di vetture del Cavallino Rampante. Nella serie Endurance sono stati conquistati tutti i titoli Piloti di classe GT3: Dylan Medler e Alessandro Balzan di Rinaldi Racing si sono imposti nell’assoluta, mentre Rafael Duran e David Perel hanno vinto la GT3 Pro-Am con Spirit of Racing.
Successo in GT3 Am per Leonardo Gorini e Massimo Perrina di Easy Race. Vittorie anche nella GT Cup 1^ Divisione dove Edoardo Barbolini, Federico Al Rifai e Simone Patrinicola di Spirit of Racing si sono imposti nella Pro Am, mentre Luigi Ferrara e Francesco Galli hanno vinto la Am regalando anche il titolo Team a Krypton by DL Racing. Nella GT Cup 2^ Divisione Pro-Am SR&R ha invece vinto la classifica a squadre.
Anche la serie Sprint ha regalato numerosi successi: Francesco Braschi e Jef Machiels si sono imposti in GT3 Pro Am, mentre in GT3 Am i campioni sono stati Stefano Gai e Fabrizio Fontana, tutti con Spirit of Racing. Nella GT Cup 1^ Divisione Am Francesco Galli e Krypton by DL Racing hanno bissato il titolo Endurance, mentre nella 1^ Divisione Pro-Am Best Lap ha conquistato la classifica Team.
Premiati Gabry Driver e Lucio Peruggini per il Campionato Italiano Supersalita, il primo per il successo nel Gruppo GT Cup e il secondo per il titolo nel Gruppo GT Supercup 1^ Divisione. Per Gabry Driver è arrivato anche il successo nel Gruppo GT Cup del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, dove invece Alessandro Gabrielli ha vinto il Gruppo GT Supercup 1^ Divisione.
Nella Zona Nord, Rino Lunelli si è imposto nel Gruppo GT Cup, mentre Giuseppe D’Angelo ha conquistato il titolo assoluto e di classe GT Supercup 1^ Divisione nella finale Super CIVM, dopo aver già conquistato quello della Zona Nord.
Premiati infine Luigi Ferrari e Leonardo Megna per il successo nella Cup Light e GT Cup 2 del National GT Challenge, dove “Aramis” ed Emilio Rocchi hanno vinto la GT Cup 3 e Ivan David Mari la GTX.
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