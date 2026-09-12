Caos al Nürburgring: ADAC Nordrhein rinvia la nuova 24h Series al 2028, ma la bufera non è affatto conclusa

La nuova 24h Series organizzata da ADAC Nordrhein che avrebbe dovuto tenersi al Nürburgring è stata rinviata al 2028, ma la controversia alla base della decisione rimane irrisolta.

Rimandando la partenza di questo inedito campionato, l'organizzatore della 24h del Nürburgring ha ceduto alla forte pressione esercitata dall’associazione dei team ILN. Il gruppo - composto da oltre 70 vetture - aveva apertamente minacciato di boicottare la competizione qualora fosse stato lanciato già nel 2027.

Struttura e interconnessioni nelle gare di endurance al Nürburgring Foto di: Motorsport Network

"Purtroppo, i tempi per introdurre un nuovo format si sono rivelati troppo stretti per molte scuderie, partner e sponsor. Tuttavia, continuiamo a ritenere significativo il nostro concetto lungimirante per le corse sul Nordschleife e abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi", ha dichiarato Walter Hornung, direttore della 24h.

"In particolare, le strutture professionali ben note da anni grazie alla 24h, insieme alle attrazioni per i tifosi previste fuori pista, hanno suscitato notevole interesse. In futuro, avvieremo un dialogo intenso con tutte le parti interessate del Nürburgring, in particolare con le squadre".

"Sebbene durante questi incontri non si sia concretizzata, per il momento, l’idea di una serie congiunta, intendiamo proseguire le discussioni in vista del 2028 al fine di creare la migliore piattaforma possibile per le scuderie, i piloti e, non da ultimo, gli appassionati del Nordschleife".

L’ADAC Nordrhein vuole nuove strutture, VLN cerca di preservare la propria tradizione

Quel che rimane dalla diatriba, è che non è stato possibile raggiungere un accordo tra le parti. ADAC Nordrhein punta a professionalizzare le gare endurance sul Nordschleife e a coinvolgere partner di rilievo, ritenendo obsoleta la struttura organizzativa di VLN Sport GmbH & Co. KG, basata sul lavoro dei volontari.

VLN, dal canto suo, sottolinea il proprio retaggio storico, in particolare in vista di un importante traguardo che si avvicina nel 2027.

"Mezzo secolo di gare endurance sul Nordschleife è una pietra miliare storica di cui siamo estremamente orgogliosi, tanto più che festeggiamo questo anniversario in concomitanza con il centenario dello stesso Nürburgring", ha dichiarato l'AD di VLN, Mike Jager.

"Fin dalla sua nascita nel 1977, la serie ha mantenuto il suo carattere unico su questo iconico circuito, pur evolvendosi continuamente".

Anche in questo caso, il messaggio tra le righe è chiaro: 50 anni di tradizione non saranno messi da parte. Dietro le quinte, l’ADAC Nordrhein ribatte sottolineando la propria eredità ancora più lunga legata alla 24h.

In ogni caso, la decisione di quest'ultima concede a tutte le parti molto più tempo per appianare le divergenze. In sostanza, si tratta anche di una lotta di potere interna all’ADAC, che vede ADAC Nordrhein contrapposta sia alla sede centrale di Monaco di Baviera, sia ai club regionali di Westfalia e Mittelrhein coinvolti in VLN.

La Federazione tedesca degli sport motoristici (DMSB) ha avviato i colloqui di conciliazione il 1° settembre, ai quali sono seguiti diversi altri cicli di trattative. Dopo quattro incontri, ultimo dei quali si è tenuto venerdì mattina durante le sessioni di prove libere per la doppia gara della Nürburgring Endurance Series, non è ancora stato raggiunto alcun accordo tra l’organizzatore della NLS, VLN ed ADAC Nordrhein.

Motorsport.com ha appreso che VLN aveva fissato una scadenza alle ore 14;00 prima di annunciare il proprio calendario delle gare per il 2027. Secondo quanto riferito, ADAC Nordrhein non avrebbe risposto in tempo. Di conseguenza, le 24h Qualifiers non faranno parte della NLS nel 2027, lasciando la serie con otto gare distribuite su sette weekend.

Fondamentalmente, il futuro della controversia legale tra VLN e il proprietario del circuito NR Holding rimane irrisolto. Il conflitto in corso minaccia di rendere praticamente impossibile la pianificazione a lungo termine delle competizioni sul Nürburgring-Nordschleife, con grande disappunto di ADAC Nordrhein.

ILN unico vincitore delle diatribe politiche

L’associazione dei team denominata ILN ha accolto con grande favore il rinvio della 24h Series al 2028 e può considerarsi il vero vincitore, poiché è stata l’unica a vedere soddisfatte le proprie richieste.

"Abbiamo sempre chiarito che una serie rivale in più avrebbe arrecato ben più danni che benefici alle gare endurance sul Nordschleife", ha dichiarato il presidente di ILN, Martin Rosorius.

"Ecco perché abbiamo assunto una posizione ferma, sostenendo che l’ADAC Nordrhein dovesse abbandonare i propri piani per il 2027. Il fatto che questa richiesta sia stata ora accolta rappresenta una decisione importante e corretta".

ILN si era apertamente opposta alla 24h Series per il 2027 e Rosorius non nasconde a chi attribuisca la responsabilità della situazione: "La presa di coscienza da parte dell’ADAC Nordrhein che una serie endurance di successo non può essere disputata sul Nordschleife con sole 30 vetture arriva tardi, ma appena in tempo per evitare danni ingenti a squadre, piloti, sponsor e all’intero ecosistema delle competizioni di questo genere".

La domanda ora, ovviamente, è cosa accadrà per il 2028. Rosorius ha chiarito che non devono esserci due serie rivali nemmeno in futuro: "Ora è il momento di guardare avanti. Le squadre e i partner hanno urgente bisogno di chiarezza e di una prospettiva affidabile per il 2027 e oltre".

"L’anno del centenario del Nürburgring non dovrebbe essere caratterizzato dalla concorrenza e dall’incertezza, ma da un fronte forte e unito a sostegno delle gare endurance".

"Vogliamo far crescere ulteriormente e insieme l'endurance sul Nordschleife. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo unire le forze e gettare le basi affinché sia la NLS che la 24h possano affermarsi con successo e professionalità nel lungo periodo".