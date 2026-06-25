Cancellata la Gulf 12h 2027 per la situazione geopolitica, si lavora all'edizione 2028
Driving Force Events ha scelto di non disputare la gara di Abu Dhabi il prossimo gennaio a causa di guerra e costi dei trasporti in Medio Oriente. E' il primo evento programmato a saltare, ora si attendono sviluppi per WEC e Asian LMS.
La Gulf 12h che avrebbe dovuto svolgersi a gennaio 2027 non avrà luogo, rimandando l'appuntamento al 2028 come ha comunicato nella giornata di ieri l'organizzazione di Driving Force Events.
La situazione geopolitica che imperversa nella zona del Medio Oriente ha spinto i vertici dell'evento che si tiene sul tracciato di Abu Dhabi a prendersi un anno sabbatico, in attesa che il tutto migliori e consenta a team, piloti e costruttori di poter organizzare la trasferta.
Inizialmente la gara di Yas Marina era stata fissata nel primo fine settimana di gennaio, ma è chiaro che la guerra e tutto iò che ne consegue non dà modo, attualmente, di programmare nulla
“All’inizio di quest’anno erano stati stabiliti chiari criteri operativi per l’evento. Nonostante i recenti sviluppi apparentemente incoraggianti, i costi di trasporto rimangono di gran lunga superiori ai livelli normali, i tempi di transito logistico continuano a essere imprevedibili e non è emersa alcuna tempistica chiara per un ritorno alla normalità operativa", si legge nella nota ufficiale emessa da Driving Force Events.
"Poiché i termini per la pianificazione sono ormai scaduti, la prossima edizione è stata rinviata di un anno. Dopo 15 edizioni consecutive, la Gulf 12h ha scelto di sospendere l’evento piuttosto che comprometterne la qualità e il carattere internazionale che l’hanno resa uno degli appuntamenti più distintivi delle gare endurance".
"La decisione riflette un impegno condiviso con le squadre e i partner di lunga data volto a preservare gli standard che definiscono l’evento. Pur essendo pienamente impegnata nel ritorno della Gulf 12h nell’inverno 2027/28, Driving Force Events si sta anche preparando a svelare un nuovo entusiasmante progetto che riflette la stessa passione, ambizione e lo stesso spirito internazionale che hanno contraddistinto l’organizzazione sin dal 2012".
A questo punto si attendono notizie per quanto riguarda anche le altre gare mediorientali in programma da qui a fine anno, come ad esempio la doppia trasferta che dovrebbe affrontare il FIA WEC in Qatar e Bahrain tra ottobre e novembre, ma soprattutto anche la Asian Le Mans Series, della quale si parla di una possibile organizzazione straordinaria in Europa.
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