Cairoli riparte con Falken alla Nürburgring Langstrecken Serie

Oltre quattro mesi dopo la sua ultima apparizione in gara nella 6 Ore del COTA conclusa con il terzo posto ottenuto nella classe LM-GTe, Matteo Cairoli è pronto a tornare in pista per affrontare l’appuntamento della Nürburgring Langstrecken Serie in programma domenica 12 luglio.

Il comasco, che ha compiuto 24 anni all’inizio di giugno, guiderà per l’occasione una Porsche del team Falken Motorsport alternandosi al volante sui 23 chilometri del circuito della Nordschleife con il britannico Peter Dumbreck.

“Sono molto felice di tornare in pista questo weekend dopo una pausa così lunga. Innanzi tutto perché è stato frustrante stare lontano dai circuiti nei mesi scorsi. Inoltre perché quello del Nürburgring è un tracciato che amo davvero, sicuramente una dei miei preferiti - ha commentato Cairoli - Questa sarà anche la mia prima volta con Falken Motorsport, un team molto professionale e con una grande esperienza, caratteristiche che ben si addicono anche al mio compagno di squadra”.

Cairoli prenderà parte solo alla terza gara del calendario (quella che si disputerà appunto domenica), prima di affrontare nel weekend del 26 e 27 luglio l’appuntamento inaugurale del GT World Challenge Europe Endurance 2020.