Beretta alla 24h del Nurburgring con l'Audi della Phoenix Racing

Michele Beretta sarà al via della 24h del Nürburgring di maggio, altro grande appuntamento di prestigio che lo vedrà protagonista dopo la 12h di Bathurst cui ha preso parte il mese scorso.

Il pilota lombardo si è accordato con la Phoenix Racing per condurre l'Audi R8 LMS che condividerà nell'evento sull'Inferno Verde assieme al tedesco Kim-Luis Schramm, al francese Jules Gounon e al britannico Tom Blomqvist.

Beretta si preparerà partecipando tra marzo e aprile ad un paio di appuntamenti del VLN, tutti di 4h (con Schramm e Gounon), utilissimi a prendere le misure non solo del tracciato tedesco da oltre 25km, ma anche alla vettura dei Quattro Anelli.

“Abbiamo iniziato la preparazione per la 24h del Nürburgring lo scorso anno, partecipando a 3 gare del VLN e ne disputeremo altre due nel 2020 - ha dichiarato il lecchese - Per correre su questo circuito speciale è necessaria un’apposita licenza, che si ottiene iniziando con uno specifico corso teorico, guidati da istruttori esperti che ti svelano le insidie di questa pista unica, per poi arrivare a guidare da soli. Inoltre, prima di poter condurre una vettura GT3 è necessario aver tagliato il traguardo di almeno due gare del VLN con un minimo numero di giri percorsi, con delle GT di categorie inferiori".

“La gara principale è la 24 Ore e quelle del VLN servono da preparazione. Potendo svolgere pochissimi test al Nürburgring, il modo migliore per allenarsi è quello di partecipare al Campionato VLN che si svolge esclusivamente su questa pista. É perfetto per questo scopo ed è estremamente combattuto visto il grande interesse che case costruttrici tedesche rivolgono a questa serie".

“La Phoenix Racing ha sede di fronte alla pista e da anni è il team di punta di Audi al Nordschleife; è un circuito che richiede una messa a punto delle vetture molto speciale, viste le altissime velocità medie, le sconnessioni e i saliscendi continui nonché la variabilità delle condizioni meteo. É un team molto professionale e ben organizzato, con il quale, da subito, si è creato un ottimo feeling. Sono molto contento di questo programma che va a completare un 2020 che si preannuncia entusiasmante. A breve inizieremo i primi test con l'Audi".