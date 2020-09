Battaglione Audi al Nurburgring: 9 auto e 12 piloti ufficiali!

Audi Sport si presenta con il... battaglione alla 24h del Nürburgring, che andrà in scena sull'Inferno Verde dal 24 al 27 settembre.

La Casa di Ingolstadt seguirà ben 9 vetture clienti nelle varie categorie dell'evento che ha luogo lungo i Monti Eifel, per le quali metterà a disposizione ben 12 piloti ufficiali.

Gli occhi sono puntati ovviamente sulla R8 LMS del Team Phoenix, che "indosserà" il numero 1 dopo la vittoria conquistata in Classe SP9 nel 2019.

A condurla saranno l'attuale leader del DTM, Nico Müller, assieme agli esperti Frank Stippler, Dries Vanthoor e Frédéric Vervisch, per cercare di replicare il successo dell'anno passato.

Stippler si dovrà dividere in un doppio impegno che lo vedrà salire a bordo anche della R8 #5, iscritta come Phoenix Racing, assieme al nostro Michele Beretta, Jules Gounon e Kim-Luis Schramm.

Nella medesima categoria, due Audi vengono invece schierate dalla Car Collection Motorsport: la #3 avrà l'equipaggio con gli ufficiali Mirko Bortolotti, Robin Frijns, Christopher Haase e Markus Winkelhock, mentre la #7 è affidata ai 'gentlemen' Milan Dontje, Miro Konôpka, Patric Niederhauser e Mike David Ortmann.

Formazione di tutto rispetto anche per il Team Land, presente con la R8 #29 del romagnolo Mattia Drudi, coadiuvato da Kelvin Van Der Linde, Christopher Mies e dal Campione in carica del DTM, René Rast.

Un solo mezzo, infine, per i team IronForce Racing e RacingIng – Powered by HFG/Racing Engineers: il primo si presenta con Elia Erhart, Pierre Kaffer, Simon Reicher ed Jan-Erik Slooten al volante della R8 #11, il secondo ha invece la #15 con sopra Stefan Aust, Christian Bollrath, Rahel Frey e Bernhard Henzel.

Audi presente anche nella categoria SP8 riservata alle GT4 con la R8 di Kristian Jepsen, Kari-Pekka Laaksonen, Jan Sørensen e Roland Waschkau, seguiti dalla Giti Tire Motorsport by WS Racing.

C'è anche una Audi TCR per quanto riguarda le Turismo e si tratta della RS 3 LMS #171 preparata dalla Bonk Motorsport per Hermann Bock, Max Partl, Alexander Prinz ed Andreas Möntmann.

“Audi Sport schiera tre R8 LMS GT3 e siamo lieti di avere le altre dei nostri team clienti presenti in tre categorie - ha dichiarato Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing - I nostri clienti hanno contribuito al successo di Audi sul Nordschleife in questi anni e siamo certi di poter continuare così anche in questa edizione".