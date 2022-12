Bamber e De Pasquale insieme alla 24 Ore di Dubai

Carica lettore audio

I due faranno parte di una squadra Pro-Am di quattro piloti che comprenderà anche la coppia padre-figlio Stephen e Brenton Grove.

La loro Porsche sarà gestita in joint venture da Grove Racing e Earl Bamber Motorsport.

Bamber è stato a lungo associato ai Grove ed è stato due volte vincitore della classe B alla 12 Ore di Bathurst, condividendo una Porsche con Stephen Grove.

De Pasquale, invece, corre contro Grove Racing in Supercars, ma il pilota del Dick Johnson Racing gode del sostegno personale della famiglia Grove.

Ha fatto parte della formazione Grove Racing che ha concluso al sesto posto la 24 Ore di Dubai di quest'anno.

"È fantastico andare di nuovo alla 24 Ore di Dubai con i Grove ed Earl", ha detto De Pasquale. "Abbiamo l'esperienza dell'anno scorso e speriamo di poterla usare per fare bene".

"È una gara molto bella, che si svolge di notte, eccetera, e il fatto di essere in squadra con un gruppo di persone fantastiche rende la settimana irreale. Non vedo l'ora di andare lì e di mettermi all'opera".

Secondo Bamber, che l'anno prossimo farà parte del programma prototipi della Cadillac, l'obiettivo è quello di salire sul podio a Dubai.

"Ovviamente, come squadra, continuare a lavorare con il Grove Group - Brenton e Steve - è fantastico", ha detto Bamber. "Abbiamo ottenuto molti successi alla Nations Cup, quindi continuare a lavorare a Dubai è davvero entusiasmante. E come pilota credo che sarà una settimana fantastica e abbiamo un solo obiettivo: puntare in alto e puntare al podio".

"Speriamo di fare una buona gara a Dubai per arrivare con successo alla 12 Ore di Bathurst".

Brenton Grove ha dichiarato che è emozionante portare Bamber e De Pasquale nello stesso equipaggio.

"Non vediamo l'ora di tornare a Dubai", ha detto. "L'anno scorso abbiamo fatto una buona gara, ma vogliamo fare un ulteriore passo avanti. È una gara incredibilmente difficile con il traffico e le tante auto, quindi si tratta soprattutto di sopravvivere nelle prime 18 ore".

"Tuttavia, con Earl e Anton non vediamo l'ora di vedere dove ci porteranno alla fine della gara. Siamo tutti ottimi amici, quindi sarà molto bello condividere un'auto per la prima volta. Abbiamo guidato tutti insieme individualmente, ma questa sarà la prima volta insieme. Speriamo che sia parte di un programma più ampio per il 2023".

La 24 Ore di Dubai si svolgerà dal 13 al 15 gennaio.