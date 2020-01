Australia, gli incendi per ora non minacciano la 12h di Bathurst

La 12h di Bathurst non pare essere a rischio, nonostante il disastro che l'Australia sta attualmente vivendo a causa degli incendi e delle altissime temperature che stanno devastando i meravigliosi paesaggi oceanici.

Gli organizzatori dell'evento previsto sul Mount Panorama per il weekend del 31 gennaio-2 febbraio hanno emesso un comunicato per allontanare l'ipotesi della cancellazione, cosa che in novembre era già avvenuta per la gara del WRC.

"Gli organizzatori della Liqui-Moly Bathurst 12 Hour possono confermare che non ci sono problemi relativi ai catastrofici incendi che stanno devastando il New South Wales, per cui la gara australiana del campionato endurance internazionale si terrà come previsto, dato che non ci sono restrizioni per l'accesso a Bathurst da Sydney", si legge nella nota ufficiale.

"La situazione è monitorata quotidianamente da vigili del fuoco del New South Wales, governo e consiglio regionale di Bathurst, e ogni cambiamento verrà eventualmente comunicato per tempo ad addetti ai lavori, concorrenti, biglietterie e fan".

"L'organizzazione si stringe profondamente attorno a tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi tra novembre, dicembre e gennaio. Diversi iscritti ci hanno contattato per sapere se c'è modo di supportarli e, come evento, stiamo lavorando con collaboratori del ramo benefico per una raccolta fondi. Prossimamente annunceremo i dettagli".