ADESS presenta la sua nuova 03-Evo AD25 LMP3, debutto nel 2025

La ADESS ha presentato la sua nuova AD25, vettura LMP3 di terza generazione che potrà prendere parte dal 2025 in European Le Mans Series e Le Mans Cup, mentre più avanti la vedremo in azione anche in IMSA ed Asian Le Mans Series.

Il Costruttore bavarese comincerà già in questo mese i test di sviluppo del prototipo, che monta motore Nissan VK56 da 460 CV ed è dotato di novità come controllo di trazione, kit di sicurezza per il pilota con pannelli laterali di protezione in zylon, ala posteriore a doppio profilo, sospensione posteriore con nuova geometria e anche un passo più corto.

Come sempre, la ADESS offrirà ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e di ricambi ad ogni evento cui saranno in scena in pista con la 03 EVO.

ADESS 03 EVO LMP3 Foto di: ADESS AG

"Sono lieto di presentare la 03 EVO, progettata nello spirito del nuovo regolamento tecnico LMP3 2020, che ci ha permesso di aggiornare il nostro telaio esistente concentrandoci principalmente su sicurezza e prestazioni", ha dichiarato Stéphane Chosse, AD di Advanced Design and Engineering Systems Solutions.

"Abbiamo tenuto conto delle indicazioni dei nostri clienti e ci siamo concentrati sull'aumento delle prestazioni e della maneggevolezza della vettura. Non vedo l'ora di vederla in pista".