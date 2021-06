24h Nurburgring: pole BMW-Rowe con un grande Yelloly nel diluvio

Il portacolori della Casa bavarese ha piazzato davanti a tutti la M6 GT3 #1 che condivide con Catsburg/Edwards/Eng per la 49a edizione dell'evento del Nordschleife, vinto da loro l'anno scorso.

Il britannico ha beffato la Lamborghini #19 della Konrad (Jefferies/di Martino/Zimmermann/Fontana), che aveva tenuto il primato fino a poco prima della fine.

Quattro Mercedes-AMG GT3 sono fra i primi sette, con il terzo posto che va a Manuel Metzger (Mercedes #4 - HRT), seguito da Jesse Krohn (BMW-Schubert #20) e dal suo compagno Nico Bastian con la #6.

Completano la Top10 Raffaele Marciello (#7 GetSpeed-Mercedes, Moritz Kranz (#9 GetSpeed-Mercedes), Nicki Thiim (#11 Phoenix-Audi), Julien Andlauer (#3 Rutronik-Porsche) e Max Hesse (#77 RMG-BMW). Kranz è uno di quelli che ha optato per abortire un giro ed effettuare un pit-stop.

Q1: Audi davanti nella sessione asciutta

La Top Qualifying 1 (dove venivano assegnati gli ultimi quattro posti per la sessione successiva), era iniziata in condizioni di asciutto, anche se i minacciosi nuvoloni neri facevano presagire il diluvio in arrivo.

Daniel Keilwitz con la Ferrari-WTM #22 ha stabilito il primo crono di riferimento con un 8'17"091, immediatamente battuto da Augusto Farfus (BMW-RMG #77) in 8'14"872. Dries Vanthoor si è piazzato dietro a loro con l'Audi #15 della Phoenix Racing.

Anche Maro Engel con la Mercedes #6 di HRT ha abbassato il limite a 8'13"664, con lui, Farfus, Vanthoor e Marco Mapelli (FFF-Lamborghini #63) a passare il turno.

Ben undici piloti hanno rinunciato al secondo giro, dato che il temporale era imminente, tra cui Engel e Mapelli. Nessuno ha migliorato, tranne Vanthoor, a salire in testa in 8'12"319 proprio poco prima che l'acquazzone cominciasse ad inondare la pista, causando il testacoda di Charles Espenlaub (Mercedes-CP #16).

A restare fuori dalla lotta per il primato, Christopher Haase (Audi #2 - Car Collection), Keilwitz, Patric Niederhauser (Audi #24 - Lionspeed), Christian Krognes (BMW #101 - Walkenhorst), Connor de Phillippi (BMW #98 - Rowe) e Josh Burdon (Porsche #18 - KCMG).