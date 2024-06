24h Nürburgring | La nebbia ferma tutto durante la notte

La 52a edizione della 24 ore del Nürburgring è iniziata con un forte acquazzone subito prima della partenza della gara.

Diverse vetture sono state costrette a fermarsi ai box dopo il giro di formazione, tra cui il poleman e anche il ritorno alle gomme slick dopo circa un'ora ha causato rimescoli nello schieramento.

Dopo due ore, la Rowe-BMW #99 (Frijns/D. Vanthoor/S. van der Linde/Farfus), guidata da Augusto Farfus fin dall'inizio, era in testa. Il brasiliano ha preso il comando insieme a Kevin Estre sulla Porsche #911 "Grello" della Manthey-EMA (Vanthoor/Estre/Güven/Preining). Entrambi hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo pirotecnico con le gomme da pioggia, distanziando il resto del gruppo di oltre mezzo minuto.

La prima vittima delle condizioni meteo è stato Dan Harper sulla BMW RMG #72 (Harper/Hesse/Weerts). Il team RMG ha iniziato la gara con le gomme slick, che si sono rivelate una scelta sbagliata già nel giro di formazione. Harper è rientrato immediatamente per il cambio gomme, perdendo così circa 40 secondi e precipitandosi dietro il gruppo.

In seguito, è stato l'unico in grado di tenere a lungo il passo di Estre e Farfus in testa, recuperando una posizione dopo l'altra. Con una guida spettacolare, è riuscito a raggiungere il terzo posto alla prima sosta, superando quasi tutte le auto di Classe SP9.

Partenza Foto di: Marc Fleury

"Grello" resta fuori troppo a lungo

Il fattore decisivo è stato il primo pit stop, consentito solo a partire dal quinto giro (tutte le soste precedenti erano solo cambi di pneumatici senza rifornimento). Tre vetture, la Mercedes #3 di HRT (Maini/Bird/J. Owega/Beretta), la Porsche #5 della Herberth Motorsport (Renauer/V. Kolb/Olsen/Campbell) e la Mercedes-HRT #6 (Haupt/Fetzer/Aron/S. Owega), si sono fermate dopo cinque giri.

Un giro dopo, la maggior parte dello schieramento è rientrata, ma non Estre sulla "Grello". Il pilota della Porsche ha completato un altro passaggio con gomme da bagnato, perdendo 30 secondi.

Questo ha portato la BMW di Rowe Racing a 30" di vantaggio sulla HRT-AMG #3, che, tuttavia, ha optato per le gomme intermedie piuttosto che per le "vere" slick alla prima sosta. Alle loro spalle si sono svolte due battaglie. Dan Harper con la RMG-BMW e Frank Stippler con la Audi #16 di Scherer Sport (Stippler/Mies/Feller/Marschall) hanno lottato per la 3a piazza.

Dietro di loro, le Porsche di Herberth e "Grello" lottavano per la quinta posizione. La battaglia si svolgeva già a poco meno di un minuto dalla BMW di Rowe. Poiché la "Grello" è rientrata ai box un giro dopo, il tempo di sosta si è allungato di conseguenza e alla fine Estre ha prevalso nel duello.

La strategia della Mercedes-AMG è stata notevole. La HRT #4 (Stolz/Juncadella/Maini/Götz), la GetSpeed #8 (Auer/Christodoulou/Ellis/Grenier) e la GetSpeed #130 (Engel/Gounon/Schiller/Christodoulou) sono partite con gomme slick intagliate. È stata la scelta giusta nel giro di formazione, ma non in seguito.

Maro Engel (#130) è entrato ai box dopo un giro e un breve vantaggio sul circuito GP per passare alle gomme da pioggia. Luca Stolz e Adam Christodoulou hanno svolto il loro compito. Tuttavia, le gomme hanno rappresentato un vantaggio solo a partire dal quinto giro, quando si è aperta la finestra dei box per tutte le vetture con pneumatici da pioggia. Prima di allora, le AMG avevano perso molto terreno.

Christodoulou ha guidato uno stint di otto giri più quello di formazione, che è stato possibile grazie al minor consumo di carburante sotto la pioggia, scendendo in fondo alla Top 20, ma con la possibilità di riportarsi in testa virtualmente.

#99 Rowe Racing NMW M4 GT3: Robin Frijns, Sheldon Van der Linde, Dries Vanthoor, Augusto Farfus Foto di: Gruppe C GmbH

Incidente per la BMW-Rowe

Sheldon van der Linde si è scontrato con due vetture doppiate nella Fuchsröhre e la corsa per la vittoria nell'"Inferno Verde" si è completamente riaperta a tre ore e 15 minuti dall'inizio.

Il sudafricano, bordo della M4 #99 e saldamente in testa, si è ritirato dopo che ha provato a superare la BMW #507 di WS Racing 1 (Möller/Pirrone/Ullrich/R. Klingmann) e la Porsche Cayman #420 della Four Motors (Beckwermert/Schöni/J. Kreutzpointner/A. Kreutzpointner) sulla destra quando si è verificata una collisione.

La Cayman, guidata da una delle sorelle Kreutzpointner, ha colpito la BMW sulla parte posteriore sinistra mandandola contro la BMW Serie 1, che si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quest'ultima ha subito la peggio, ma tutti e tre i piloti sono usciti illesi.

La BMW Rowe #99 aveva fatto tutto bene all'inizio della gara, partendo con gomme rain e passando alle slick dopo sei giri. La ricompensa è stata un vantaggio di oltre 30 secondi su tutte le altre vetture dopo i pit stop. Fino all'incidente, era il principale pretendente alla vittoria assoluta.

#16 Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 evo II: Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller, Dennis Marschall Foto di: Gruppe C GmbH

Scherer-Audi, RMG-BMW e "Grello" in testa alla gara

L'incidente ha lasciato la gara completamente aperta. La Scherer-Audi #16 (Stippler/Mies/Feller/Marschall) è passata in testa. In base alle soste ai box, tuttavia, la RMG-BMW #72 (Harper/Hesse/Weerts) era comunque a tiro per 20".

Tra loro si sono piazzate la Mercedes #8 GetSpeed (Auer/Christodoulou/Ellis/Grenier) ancora pon il pit stop da effettuare, e la Mercedes #3 HRT (Maini/Bird/J. Owega/Beretta), che si ferma un giro prima dell'Audi di Scherer e due prima della BMW-RMG.

Tornata in corsa per la vittoria anche la Porsche "Grello", pur con un ritardo di 47 secondi, ma fermatasi due giri dopo la Audi.Scherer e con distacco effettivo quindi di sette secondi.

Anche la #98, che si trovava a 53 secondi dalla Audi rimanendo in corsa per il trionfo.

#1 Frikadelli Racing Ferrari 296 GT3: Felipe Fernandez Laser, Daniel Keilwitz, Luca Ludwig Bornheim, Nicolás Varrone Foto di: Gruppe C GmbH

La nebbia ferma tutto nella notte

La nebbia ha fermato tutto durante la notte: era prevista perché aveva piovuto ripetutamente durante la giornata, da ultimo sabato sera. Mentre la visibilità era perfetta su oltre il 90% della pista, nella zona del circuito GP, il punto più alto del Nürburgring era intensa.

Il direttore di gara Walter Hornung spiega che: "Abbiamo una situazione in cui i commissari non riescono più a vedersi e alcuni piloti non riescono più a riconoscere i commissari. Per questo motivo non ho avuto altra scelta che interrompere la gara".

Hornung ha promesso di mettersi in contatto con gli esperti meteo e pochi minuti dopo, è stato annunciato che le decisioni sarebbero state assunte solamente al mattino. Si è ripetuto così lo scenario del 2020 e del 2021, con stop durante la notte.

Non c'è il parco chiuso, le auto possono essere prese in cura dai meccanici e al momento dell'interruzione, erano ancora 13 quelle nel giro di testa. A differenza del 2021, quando ci fu un controverso cambio di regole che teneva conto della lunghezza degli stint, ora si applicano nuovamente i regolamenti di vecchia data, secondo i quali vengono mantenuti i distacchi sul giro, ma non quelli temporali, ed è consentito il rifornimento di carburante.

È la quarta volta negli ultimi dieci anni che la gara di 24 ore al Nürburgring viene interrotta. Si proverà a ripartire alle ore 9;30.