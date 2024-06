24h Nurburgring | Il Direttore di Gara spiega il criticato stop

L'Audi di Scherer Sport PHX ha ottenuto la vittoria provvisoria domenica, quando i tentativi di far ripartire la gara, interrotta dalla nebbia sabato sera e rimasta in pausa per 14 ore, si sono rivelati vani.

Con grande frustrazione dei 240.000 spettatori, dei piloti e dei team, dopo cinque giri dietro la safety car per determinare se la gara potesse essere ricominciata, il direttore di gara Walter Hornung ha deciso di porre fine al tutto con 54' ancora sul cronometro. Il team Rowe Racing, che si è classificato settimo nella classifica provvisoria con la sua BMW, ha fatto appello alla decisione dei commissari per protestare contro il risultato.

Non appena è stata annunciata la decisione di non ripartire, la nebbia si è finalmente alzata per la prima volta dopo oltre 15 ore.

Parlando con Motorsport.com, Hornung ha spiegato: "La nostra intenzione originale era quella di riprendere la gara dopo la ripartenza in SC. Prima, ho chiamato una stazione meteo che mi ha detto che la situazione sarebbe migliorata tra le 14 e le 14;15".

Poiché la safety car non viene normalmente utilizzata sul Nordschleife, le norme in materia non sono specificate nel regolamento. La vettura di testa è stata chiamata "leading car", ma ha assunto la funzione di safety car secondo il regolamento del circuito DMSB.

"Abbiamo percorso cinque giri dietro la Leading Car e durante questo periodo il meteo non è cambiato molto - ha aggiunto Hornung - Le previsioni della stazione meteorologica non si sono avverate come avevano previsto ed erano già le 14;30".

"Ci era stato promesso anche un possibile miglioramento alle 8 e poi di nuovo alle 12, ma non si è verificato in nessuno dei due casi. Ciò ha ridotto ulteriormente la mia fiducia in questa stazione meteorologica".

Quando la nebbia si è alzata, era troppo tardi per riprendere l'evento che per la prima volta faceva parte dell'Intercontinental GT Challenge.

Hornung ha fatto una mezza battuta sull'accaduto, cercando di prenderla con filosofia: "È sempre così: non importa come fai qualcosa, alla fine risulta che l'hai fatto male. Se li avessimo lasciati guidare per altri sette-otto giri, probabilmente la nebbia sarebbe rimasta. Non l'abbiamo fatto, quindi si è dissolta".

Ha anche chiarito che la decisione di non far ripartire la gara e di utilizzare il Code 60 nei punti più colpiti del circuito GP è stata presa a causa del feedback ricevuto dall'evento del 2021, che in precedenza deteneva il record per l'evento più breve e il minor numero di giri completati.

"All'epoca, prima dell'interruzione, avevamo provato proprio questo. Poi i piloti sono venuti da me e si sono lamentati del fatto che gli pneumatici si raffreddavano troppo e non funzionavano. All'epoca mi dissero chiaramente che non volevano più questa soluzione".

La decisione di terminare la gara con la bandiera a scacchi anziché con la bandiera rossa ha importanti implicazioni per il risultato.

La possibilità di interrompere prematuramente una gara è dettata dal regolamento del circuito DMSB all'articolo 17.2, che recita: "L'organizzatore può decidere che la gara termini dopo un certo tempo, anche se la distanza non è stata raggiunta. Dopo l'inizio dell'evento, tale decisione richiede l'approvazione dei commissari sportivi".

Se la gara venisse abortita definitivamente, verrebbero conteggiati i due giri recedenti all'esposizione della bandiera rossa, come nel caso dell'interruzione di sabato sera. Inoltre, si applicherebbe un'altra clausola del regolamento che ribalterebbe l'intera classificazione.

In questa circostanza si applicherebbe l'articolo 35.1, che recita: "I tempi minimi di sosta ai box (comprese eventuali penalità di tempo) validi al momento della classifica saranno aggiunti al tempo di guida totale (del tratto di gara interrotto, per determinare la griglia di partenza per la ripresa) come penalità di tempo".

Ciò avrebbe comportato alcuni ritardi, in quanto alcuni team, tra cui Rowe, hanno cercato di essere furbi dietro la Leading Car/Safety Car e si sono diretti verso i box, da un lato perché speravano di ottenere un vantaggio alla ripartenza, ma anche nel caso in cui la gara fosse stata interrotta con una bandiera rossa.