24h del Nürburgring 2024: si corre a giugno evitando concomitanze

La 24h del Nürburgring per l'edizione del 2024 cambierà data di svolgimento per evitare concomitanze con il FIA World Endurance Championship e la Formula E.

L'ADAC Nordrhein aveva inizialmente fissato per il weekend del 9-12 maggio l'evento che si tiene sul Nordschleife, ma con parecchi protagonisti impegnati anche in altre serie, è stato deciso che per il prossimo anno la corsa avrà luogo il fine settimana del 30 maggio-2 giugno.

Questo darà modo ai team e piloti ufficiali di non incorrere in scelte per quanto riguarda la 6h di Spa del Mondiale Endurance, che come sappiamo introdurrà la Classe LMGT3 per la prossima stagione, oltre ad una serie di concorrenti che hanno impegni anche con le monoposto elettriche.

Fra l'altro nello stesso periodo è previsto il Rock Am Ring (7-9 giugno), altra manifestazione che si tiene presso il circuito tedesco che, come sempre, richiama una marea di persone.

#30 Frikadelli Racing Team Ferrari 296 GT3: Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser Photo by: 24h Nürburgring

"Siamo molto felici che il Rock Am Ring e il Nürburgring si siano uniti a noi nell'accettare la sfida logistica e tecnica a breve termine di avere due eventi completamente diversi, ciascuno con decine di migliaia di spettatori, in due fine settimana consecutivi", spiega Walter Hornung, direttore di gara della 24h del Nürburgring.



"Non volevamo mettere i protagonisti nella scomoda posizione di scegliere quale gara fare e devo dire che gli organizzatori del Rock Am Ring, oltre al Nürburgring, si sono mostrati molto elastici quando si è parlato di spostare la N24".

"Il Rock am Ring si svolgerà come previsto dal 7 al 9 giugno 2024, ma i tempi di allestimento e smontaggio dei due eventi, che ora sono uno di seguito all'altro, devono essere drasticamente ridotti".

A tal proposito, Hornung si è pure levato un sassolino dalla scarpa facendo notare che al giorno d'oggi sta diventando sempre più difficile fissare le date per le gare, con talmente tante concomitanze che rischiano per forza di cose di far saltare un appuntamento ad alcuni protagonisti.

"Sappiamo quanto sia complesso il coordinamento con le altre serie e i singoli eventi GT3, per questo avevamo già annunciato le date per la 24h del Nürburgring dal 2021 fino al 2028".

"Naturalmente tutti i diretti interessati ne sono a conoscenza, in modo da evitare sovrapposizioni di date nel calendario internazionale e collisioni con altri eventi importanti nello stesso luogo".

Atmosfera Photo by: Marc Fleury

Da notare che il primo weekend di giugno solitamente si tiene la 1000 Km del Paul Ricard del GT World Challenge Europe; la prossima settimana, alla 24h di Spa-Francorchamps, si terrà la conferenza annuale di SRO Motorsports Group e qui potrebbero essere annunciate le prime date della prossima stagione, al netto dei calendari che già sono stati pubblicati.

Per quest'anno, ad esempio, proprio la 24h di Spa è stata anticipata di un mese quando la Formula 1 ha deciso - anche con grande ritardo, va detto - di fissare il GP del Belgio sul tracciato delle Ardenne proprio quando doveva esserci la 24h, costringendo Stéphane Ratel e soci a modificare il calendario inizialmente stilato.