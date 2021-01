12h Golfo, Libere: la Ferrari di Rossi in Top 5, McLaren ok

Sono ancora le McLaren della 2 Seas Motorsport le protagoniste delle Prove Libere della 12h del Golfo, i cui concorrenti hanno completato con altre tre sessioni i preparativi in vista delle Qualifiche che si terranno nel pomeriggio in Bahrain.

Dopo il miglior crono realizzato dalla Mercedes-AMG GT3 #3 della Ram Racing con sopra John Loggie/Chris Froggatt/Callum MacLeod in apertura di giornata, ad alternarsi al comando successivamente sono state le 720S di Ed Jones/Lewis Williamson/Dylan Pereira (#7) e Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodrić (#33) nelle altre due manche, risultando sempre in Top5 nell'arco della mattina.

Chi è fra questi è la Ferrari 488 della Monster VR46 Kessel guidata dal trio Valentino Rossi/Alessio "Uccio" Salucci/Luca Marini, in fase di miglioramento dopo le buone prestazioni di ieri al debutto sul tracciato di Sakhir.

Riescono ad ottenere un buon crono anche Roberto Pampanini/Mauro Calamia/Stefano Monaco sulla Porsche 911 GT3 R #67 della Dinamic Motorsport nella prima sessione del mattino con quarto posto finale, così come le altre Ferrari della Kessel Racing, visto che le 488 #8 di Alessandro Cutrera/Leonardo Maria Del Vecchio/Marco Frezza/Nicola Cadei, e #27 di David Fumanelli/Murat Çuhadaroğlu/Francesco Zollo/Emanuele Maria Tabacchi terminano al secondo e terzo posto nell'ultimo spicchio di prove.

Da segnalare anche la 'svegliata' che si è data la Bentley Continental #31 del Team Parker Racing affidata a Derek Pierce/Euan McKay/Andrew Meyrick, terza nella fase centrale dei lavori, mentre la McLaren #72 di Inception Racing with Optimum nelle mani di Joseph Osborne/Brendan Iribe/Oliver Millroy/Nick Moss non fa meglio di un sesto posto in apertura di giornata.

Per quanto riguarda la Classe GT4, anche qui c'è una 'doppietta' per la McLaren 570 #50 di #77 di Jan Klingelnberg/Warren Hughes/Lars Dahmann/Charles Hollings (Optimum Motorsport), mentre un miglior tempo lo stacca anche la Maserati MC #50 preparata dalla SVC Sport Management per Antoni Chodzeń/Piotr Chodzeń/Patrick Zamparini.

Sempre seconda di categoria la Mercedes della Scuderia Villorba Corse del quartetto formato da Jean-Luc D'Auria/Benedetto Strignano/Piergiacomo Randazzo/Michele Camarlinghi

Alle ore 14;45 italiane partiranno le Qualifiche, suddivise in tre manche per ciascun pilota, il quale effettuerà il proprio tentativo in modo da stabilire il tempo medio dell'equipaggio che determinerà la posizione di partenza per la gara di domani.

12h del Golfo: Prove Libere 2

12h del Golfo: Prove Libere 3

12h del Golfo: Prove Libere 4