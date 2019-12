12h Golfo, Libere 2-3: lotta Audi-Mercedes, Rossi nella top 10

Continua a cambiare la leadership nelle prove libere della 12 Ore del Golfo. Se nella sessione notturna di ieri a svettare era stata la Lamborghini Huracan GT3 della Barwell Motorsport con Patrick Kujala, il testimone è passato all'Audi R8 LMS dell'Attempto Racing nel secondo turno e nel terzo alla Mercedes AMG GT3 della HTP Motorsport.

Nella FP2, Dries Vanthoor ha girato in 2'10"402, un tempo quindi più alto di quello realizzato ieri sera da Kujala, precedendo proprio la AMG GT3 della HTP Motorsport affidata all'equipaggio Baumann/Gotz/Al Zubair/Al Faisal. Terzo tempo poi per la seconda Audi della Attempto, seguita dalla Ferrari della Iron Linx, con la Lamborghini della Barwell invece arretrata al quinto posto.

Nella FP3, invece, è stato Maximilian Gotz a mettere tutti in fila, girando in 2'10"389. Un riferimento grazie al quale ha distanziato di ben 729 millesimi l'Audi R8 LMS della Uwe Alzen Automotive portata in pista proprio dal veterano tedesco. Terzo tempo poi per l'altra Mercedes della SPS Motorsport, seguita dalla Lamborghini della Barwell e dalla Ferrari della Iron Linx.

Sempre positive le prestazioni della Ferrari 488 GT3 della Monster VR46 Kessel, che schiera l'equipaggio composto da Valentino Rossi, Luca Marini ed Alessio "Uccio" Salucci: nel secondo turno si sono mantenuti nella top 10 con il nono tempo (il secondo di classe Pro-Am), arrivato con un ritardo di 1"7 dalla vetta.

Nel terzo invece si sono riavvicinati ai migliori, con la sesta posizione a 1"2 dalla vetta, ma mantenendo comunque il secondo posto tra le vetture di classe Pro-Am, sempre comandata dalla Lamborghini della Barwell.

Bisogna ricordare poi che in pista c'è anche un altro campione delle due ruote, ovvero Loris Capirossi, che divide una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing con Alexis De Bernardi e Niki Cadei. L'equipaggio di "Capirex", che compete in classe Am, ha staccato il 12esimo tempo nella FP2, ma è risalito fino al settimo nella FP3, nella quale è stato anche secondo di classe.