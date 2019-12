12h del Golfo, 6a Ora: Audi prime, Valentino 6° e leader PRO-AM

La prima metà della 12h del Golfo va in archivio con un colpo di scena non da poco proprio nel momento in cui veniva esposta la bandiera a scacchi del termine della 6a ora sul tracciato di Yas Marina.

Ad Abu Dhabi, l'Audi R8 LMS #66 della Attempto Racing condotta da Salikhov-Vanthoor-Mies è al comando con 159 giri completati, davanti a quella #55 dei loro compagni di squadra Sultanov-Foster-Drudi, dato che la Mercedes AMG GT3 del team HTP Motorsport, fino a quel momento in piena bagarre per il primato con la #66 si è fermata per un problema tecnico proprio poco dopo il ponte dell'hotel.

Una beffa clamorosa per l'equipaggio formato da Al Faisal-Baumann-Götz, che scivola giù dal podio assoluto e della Classe PRO, sul quale ora troviamo Hall-Goethe-Grogor con la Porsche della GPX Racing.

In tutto ciò, chi ci potrebbe guadagnare è l'equipaggio formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio "Uccio" Salucci, che dopo queste prime battute è sesto assoluto e primo in Classe PRO AM. La Ferrari 488 col #46 preparata dalla Kessel Racing vede quindi all'orizzonte la Top5 generale, aspettando ora di capire se la Mercedes-HTP, classificata quinta alle spalle della Ferrari "rosa" della Iron Lynx condotta da Gostner-Frey-Gatting, riuscirà a riprendere la via della pista per la seconda parte di gara.

Dietro alla Rossa del Team Monster VR46 Kessel troviamo la Porsche 911 GT3 R della Dinamic Motorsport affidata a Pampanini-Jacoma-Calamia, che hanno scalzato strada facendo la Lamborghini Huracán GT3 EVO di Amstutz-Witt-Ramos-Kujala (Barwell Motorsport), partita in testa alla categoria e ora terza e ottava assoluta.

In Top10 ci sono anche gli altri due concorrenti della PRO AM, ossia Spirit Race Team Uwe Alzen Automotive con l'Audi R8 di Alzen-Haggenmueller-Konrad e LP Racing con la Lamborghini di Liang Jiatong-Mardini-Pirri-Costantini.

Fra le GT3 AM-Gentlemen il dominio della Mercedes di Ricci-Ricci-Policand (AKKA ASP) si è interrotto proprio all'ultimissimo, con quella della SPS Automotive Performance di Pierburg-Hook-Lauck che è riuscita a salire al comando della Classe, dove la Ferrari di Loris Capirossi-De Bernardi-Cadei (Kessel Racing) va ad occupare la terza piazza e la 13a assoluta.

Davanti a questi ultimi nella graduatoria generale ci sono Abkhazava-Liquorish-Butel-Afanasyev con la Lamborghini dell'Art Line Team Georgia con cui comandano in GT Cup 1.

12h del Golfo - Classifica 6a Ora