Rovera all'esordio ELMS sulla Ferrari a Portimao

Un esordio “totale” attende Alessio Rovera nel weekend del 1° novembre. Il 25enne pilota varesino guiderà per la prima volta la Ferrari 488 GTE, ovvero la versione della supercar del Cavallino utilizzata nel Mondiale Endurance, alla 4 Ore di Portimao, ultimo round dell'European Le Mans Series.

Esordio nell'esordio, il portacolori del team AF Corse sarà anche per la prima volta impegnato sul tecnico circuito portoghese dell'Algarve che questo weekend ospita la F1 e per la prima volta parteciperà a una tappa della serie endurance europea promossa dall'ACO Le Mans.

Reduce dalla vittoria tricolore di domenica scorsa a Monza in coppia con Giorgio Roda con la versione GT3, a Portimao sulla 488 GTE Evo numero 88 il campione italiano GT Sprint completerà l'equipaggio del team diretto da Amato Ferrari alternandosi al volante con i piloti francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard.

“Ho deciso di prepararmi al meglio per questa nuova sfida per cercare di farmi trovare il più pronto possibile - dichiara Rovera - In settimana sono stato a Monza e ho provato la 488 GTE e Portimao al simulatore di Avehil. Ho iniziato a prendere confidenza con auto e pista in base ai dati messi a disposizione dalla squadra: non è così diversa rispetto alla GT3".

"Dispone comunque di un'elettronica più evoluta e per regolamento non si può utilizzare l'Abs in frenata, fattore che la rende ancora più divertente, anche se devi stare più attento nel dosare la forza frenante. Con Avehil l'allenamento è stato davvero proficuo, abbiamo alternato guida e training fisico per una giornata di lavoro completo".

"Nel weekend di gara, comunque, durante le libere avrò un po' di tempo per rifinire bene quanto iniziato al simulatore e abituarmi al circuito, soprattutto nei tanti cambi di pendenza. Sono curioso di scoprire un po' tutto della ELMS, dove insieme alle GT corrono i Prototipi, segnando un'ulteriore variabile. Sarà impegnativo ma sono determinato a dare un contributo utile alla squadra e a fare più esperienza possibile”.

Sono in tutto 36 le vetture iscritte all'appuntamento portoghese con il grande endurance, che si aprirà venerdì 30 ottobre nella prima ora e mezza di prove libere. Sabato mattina la FP2, seguita dalle qualifiche in partenza alle 12.15. Domenica 1° novembre il via della 4 Ore di Portimao è alle 11.00 (le 12.00 in Italia).