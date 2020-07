Legge dimessa dall'ospedale dopo l'incidente nei test ELMS

L'ex pilota di Champ Car è stata dimessa dall'ospedale Sainte Anne di Tolone nella mattinata di oggi, dopo essersi fratturata la gamba sinistra ed un osso del piede destro andando a sbattere alla curva di Signes al volante della Oreca 07 della Richard Mille Racing.

La quarantenne proseguirà la sua riabilitazione in un centro specializzato in Francia, con la speranza di recuperare in tempo per la 24 Ore di Le Mans del prossimo settembre, quando dovrà dividerà l'abitacolo con un equipaggio tutto al femminile, composto anche da Tatiana Calderon e Sophia Floersch.

Philippe Sinault, team principal della Signatech, che gestisce la vettura delle ragazze, ha detto a Motorsport.com: "La nostra speranza è che Katherine Legge possa essere in forma per Le Mans e ne sapremo di più nei prossimi giorni".

Al momento non è ancora stata presa una decisione su chi si unirà alla Calderon per il prossimo round della ELMS, previsto per il 9 agosto a Spa-Francorchamps. La Floersch infatti sarà contemporaneamente impegnata nella Formula 3 a Silverstone, ma è previsto che torni in squadra a Barcellona alla fine di agosto, proprio per preparare la 24 Ore.

Riguardo all'incidente della Legge, Sinault ha spiegato che si è innescato salendo sul cordolo all'uscita di Signes.

"La pista è stata riasfaltata ed è molto liscia, quindi si può girare all'altezza minima. Con la macchina in questa configurazione, quando si sale sui cordoli è come guidare sul ghiaccio".