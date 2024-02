Iron Lynx senza freni: una LMP2 in ELMS con Cairoli al volante

La Iron Lynx continua ogni giorno a sfornare novità e la notizia di oggi è la partecipazione alla stagione 2024 della European Le Mans Series, per la prima volta con una LMP2.

La vulcanica squadra diretta da Andrea Piccini, come noto già impegnata nel FIA WEC e in IMSA con Lamborghini Squadra Corse occupandosi del prototipo SC63 LMDh, oltre che nelle varie categorie GT3 con le Hurácan, di recente è sbarcata pure nei rally schierando tre Ford Fiesta Rally2 nella serie francese.

Per la ELMS ci sarà ancora una collaborazione con Proton Competition, già avviata bene nel 2023 con le Porsche GTE, e sulla Oreca vedremo all'opera Jonas Ried - figlio di Christian Ried, capo di Proton - assieme al pilota ufficiale Lamborghini, Matteo Cairoli, e il giovane francese Macéo Capietto, reduce da esperienze in F4 e F.Regional.

Inoltre ci sarà anche una Lamborghini Hurácan GT3 Evo 2 iscritta alla Classe LMGT3 con sopra già confermato Hiroshi Hamaguchi, in attesa di conoscere il nome dei suoi compagni.

Iron Lynx-Proton, Oreca 07-Gibson LMP2 Photo by: Iron Lynx

"Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Macéo nel team, è un pilota di grande talento e si adatta perfettamente alla nostra famiglia - ha dichiarato l'AD e Team Principal, Piccini - Nonostante la giovane età, ha già dato prova di sé nei ranghi delle monoposto junior e ha dimostrato la sua velocità e capacità nei test con la nostra GT3 durante l'inverno".

"A completare il nostro dinamico schieramento c'è Matteo, che personalmente sono lieto di vedere in un ulteriore impegno pista con i prototipi nel 2024 per acquisire una preziosa esperienza anche per il programma LMDh".

"Le due aggiunte, insieme a Jonas, formeranno una forte formazione in ELMS quest'anno. Abbiamo un rapporto fantastico e di successo con Proton Competition e non vedo l'ora di continuarlo nel 2024 e farlo con una LMP2 è un'opportunità molto eccitante per tutti noi".