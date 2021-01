Il cugino di Maldonado debutta in ELMS con United Autosport

Il pilota venezuelanofarà il suo debutto nelle gare endurance nell'Asian Le Mans Series il mese prossimo, nella quale guiderà uno dei tre iscritti della United nella classe LMP3.

Poi farà il passo verso la LMP2 nella ELMS, quando si unirà a Job van Uitert e ad un altro pilota da confermare in una delle due Oreca 07 dello United, la vettura numero 32.

Il mese scorso, United ha annunciato van Uitert e Phil Hanson come i suoi primi due piloti LMP2 per la ELMS 2021, con il compagno o i compagni di squadra di Hanson sulla vettura numero 23 ancora da rivelare.

"Sono estremamente orgoglioso di unirmi alla United Autosports per l'Asian Le Mans Series e l'European Le Mans Series", ha dichiarato Maldonado. "E' giunto il momento per me di iniziare un nuovo eccitante capitolo della mia carriera e farlo con un team di alto livello come United non potrebbe essere migliore. La motivazione è tanta e desidero aggiungere nuovi successi alla loro bacheca".

"Correre nell'Asian Le Mans Series è fondamentale per iniziare la mia preparazione nell'endurance, perché c'è così tanto da imparare in questo nuovo mondo per me. Penso che questa sia una grande opportunità per prepararmi alla stagione europea".

"La ELMS sarà entusiasmante con una griglia molto competitiva e una vettura straordinaria, come la LMP2, ma credo che abbiamo il pacchetto giusto per puntare subito a risultati di alto livello. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Maldonado si unisce alla United al termine di una sola stagione in Euroformula Open, nella quale si è piazzato al quarto posto assoluto con una monoposto della Motopark.

In precedenza aveva già trascorso tre anni nella BRDC Formula 3, ottenendo tre vittorie e un sesto posto in campionato nel 2019.

Il grande capo della United, Richard Dean, ha commentato: "Non vedo l'ora di dare il benvenuto a Manuel nel team per la stagione 2021, gareggiando sia nella serie asiatica che in quella europea. Anche se questa è la prima volta che corre con i prototipi, sono sicuro che si ambienterà bene nella squadra e si metterà rapidamente al passo sia con la LMP3 che con la LMP2".

"Sono rimasto molto impressionato quando ho incontrato Manuel per la prima volta e ho sentito che si sarebbe inserito molto bene nella squadra. Il nostro obiettivo è quello di lottare ancora una volta per le vittorie e i campionati e Manuel sarà una parte cruciale di questo", ha concluso.