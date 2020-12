ELMS: United Autosports conferma Hanson e Van Uitert

La United Autosports ha confermato il suo impegno in European Le Mans Series anche per il 2021 schierando due Oreca 07-Gibson.

Saranno sempre al volante Job Van Uitert e Phil Hanson, che vengono quindi tenuti rispettivamente sulle LMP2 #32 e #22 per cercare di difendere il titolo conquistato proprio dal britannico nel 2020, con i loro compagni di equipaggio che verranno annunciati più avanti.

"Sono molto contento di essere ancora in ELMS con questo team - ha commentato il Campione Hanson - Dopo l'annuncio della mia partecipazione al WEC, sono anche carico per prendere parte all'Europeo visto che nel 2020 ho vinto entrambe le serie".

Van Uitert ha aggiunto: "Sono molto grato a Richard Dean e Zak Brown per l'opportunità di continuare con United Autosports nel 2021. Il primo anno assieme è andato benissimo e abbiamo terminato secondi in ELMS, quindi lo vedo come un punto dal quale ripartire per migliorare la posizione".

Soddisfatto delle scelte anche il proprietario e presidente Brown: "Sono lieto di riaccogliere Phil e Job in squadra per il 2021, entrambi sono andati benissimo l'anno scorso e sono convinto che faranno bene anche la prossima stagione”.

L'AD Dean gli fa eco: "Con Phil e Job di nuovo sulla nostra LMP2 abbiamo quella consistenza di cui beneficiare per il 2021. Phil è il Campione in carica e Job ha terminato secondo, quindi sono dell'idea che avremo due grandi macchine l'anno prossimo".