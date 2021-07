ELMS: Rovera scalpita per il doppio round a Monza su Ferrari

Per Alessio Rovera è il momento dell'atteso doppio appuntamento casalingo sul circuito di Monza, dove quest'anno il 26enne pilota varesino ritorna in gara dopo i tanti successi tricolori per affrontare le sfide internazionali del grande endurance mondiale al volante della Ferrari 488 GTE di AF Corse.

Nel weekend dell'11 luglio si disputa la quarta prova dell'European Le Mans Series (ELMS) con la 4 Ore di Monza, mentre quello successivo (18 luglio) ospiterà la terza gara del FIA World Endurance Championship (WEC) sulla distanza di 6 ore, che fra l'altro sarà una sorta di prova generale in vista della 24 Ore di Le Mans in programma ad agosto.

Si inizia dunque dalla ELMS, la serie europea sempre promossa dell'ACO Le Mans nella quale Rovera torna in azione per la terza volta in stagione dopo essere stato costretto a saltare la prima a Barcellona, aver vinto dalla pole position la 4 Ore del Red Bull Ring in Austria ed essere salito sul terzo gradino del podio nella tappa francese a Le Castellet.

Visto anche il ruolino di marcia in campionato, l'alfiere di AF Corse scalpita in vista dei primi impegni sui 5793 metri del Tempio della Velocità, circuito amatissimo dal campione italiano GT in carica, che sulla Ferrari numero 88 durante il weekend si alternerà in equipaggio con i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard.

“Non vedevo l'ora che arrivasse questo doppio appuntamento sul circuito di casa, che tanta fortuna mi ha portato gli anni scorsi - ha dichiarato Rovera in vista del weekend - Siamo fiduciosi e personalmente in abitacolo cercherò di trovare una motivazione e una determinazione extra. Nella ELMS purtroppo abbiamo saltato una gara e dobbiamo rimontare".

"Sono certo che saremo competitivi e cercheremo di giocarcela alla pari, anche se per regolamento portiamo in gara un handicap peso di 25 chili per gli ottimi risultati ottenuti in Austria e Francia".

"Storicamente la Ferrari è forte a Monza, a livello di velocità di punta ci siamo, conosco la pista e con la squadra abbiamo svolto un test a marzo che ci aveva fornito dati preziosi. Un'incognita sarà il caldo. Dovremo lavorare bene sulla messa a punto generale di tutte le componenti”.

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 1 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 2 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 3 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 4 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 5 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 6 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 7 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 8 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 9 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 10 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 11 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 12 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 13 / 20 Foto di: AG Photo / Manganaro #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 14 / 20 Foto di: AG Photo / Manganaro #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 15 / 20 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 16 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images Podio: #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 17 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 18 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 19 / 20 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera, François Perrodo, Emmanuel Collard 20 / 20 Foto di: AG Photo