ELMS: Rovera sale sul podio a Le Castellet con la Ferrari

Alessio Rovera sale di nuovo sul podio dell'European Le Mans Series. Dopo la vittoria alla 4 Ore del Red Bull Ring, il pilota varesino ha concluso terzo alla 4 Ore di Le Castellet, disputata al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse condivisa con François Perrodo ed Emmanuel Collard.

Fine settimana complicato per l'equipaggio italo-francese nella classe GTE. Nella gara endurance della serie continentale, infatti, i tre hanno dovuto rimontare dall'ultima posizione nella quale si erano ritrovati dopo un drive through e soprattutto una quarantina di secondi persi nella riparazione di una portiera in seguito a un contatto con un prototipo.

La ELMS tornerà a Monza in luglio, dove Alessio è atteso al round di casa, ma prima il due volte campione italiano GT tornerà in azione nel Mondiale Endurance, sempre sulla Ferrari di AF Corse: appuntamento con il FIA WEC già il prossimo fine settimana per la 8 Ore di Portimao dopo aver vinto la prima prova a Spa.

“Non è stato un round semplice. Abbiamo un po' faticato a livello di setup, il caldo ha complicato le cose. Non siamo riusciti a esprimerci al meglio", dichiara Rovera alla luce del weekend al Paul Ricard.

"Il podio resta però un risultato prezioso, soprattutto considerando che in gara abbiamo dovuto recuperare. Sono punti importanti per il campionato e ora ci concentriamo su Portimao. Anche in Portogallo sarà un weekend di grandi lotte su una pista che mi piace molto”.

#88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 1 / 11 Foto di: AG Photo / Manganaro #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: Alessio Rovera 2 / 11 Foto di: AG Photo / Manganaro #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 3 / 11 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 4 / 11 Foto di: JEP / Motorsport Images GTE Podio: il vincitore #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard, secondo posto #55 Spirit of Race Ferrari F488 GTE Evo: Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel, third place #80 Iron Lynx Ferrari F488 GTE Evo: Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Miguel Molina 5 / 11 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 6 / 11 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera, François Perrodo, Emmanuel Collard 7 / 11 Foto di: AG Photo #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 8 / 11 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 9 / 11 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 10 / 11 Foto di: ELMS #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera 11 / 11 Foto di: AG Photo