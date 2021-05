ELMS: Rovera pronto per la 'prima' a Spielberg con la Ferrari

Alessio Rovera inizia la stagione nell'European Le Mans Series a partire dalla 4 Ore del Red Bull Ring, secondo round in programma sul circuito austriaco di Spielberg il 14-16 maggio.

In ELMS il 25enne pilota varesino tornerà al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse in equipaggio con i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard, con i quali aveva condiviso la GT del Cavallino lo scorso anno nella gara “spot” disputata a Portimao.

Con Perrodo e la squadra, Rovera ha poi ottenuto la recente vittoria in classe GTE Am alla 6 Ore di Spa, primo round del Mondiale Endurance (FIA WEC) lo scorso 1° maggio. Nella serie europea 2021 promossa dall'ACO Le Mans, invece, il due volte tricolore GT ha disputato soltanto una giornata di test ufficiali a Barcellona in aprile.

Alla 4 Ore del Red Bull Ring sono iscritte 41 vetture, fra le quali 9 GTE. L'evento si apre venerdì alle 13.00 con le prime prove libere. Sabato alle 10.00 la FP2 e le qualifiche a partire dalle 14.50. La gara domenica 16 maggio alle 11.00 in diretta streaming su www.europeanlemansseries.com .

Rovera dichiara in vista del Red Bull Ring: “Il circuito austriaco, pur con poche curve, mi piace molto. Presenta diversi saliscendi e alcune pieghe belle e veloci nel tratto finale. Mi sono sempre trovato a mio agio. Nei test a Barcellona la macchina si comportava molto bene anche con le Goodyear, pneumatici diversi da quelli che utilizziamo nel Mondiale".

"Se con il lavoro di squadra, finora inappuntabile, riusciamo a mettere insieme tutti i dettagli, potremo essere protagonisti. Vedremo, l'impegno sarà massimo, ma poi l'ultima parola spetta sempre alla pista”.