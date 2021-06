ELMS: Rovera a Le Castellet per il bis con la Ferrari

Dopo essere stato costretto a saltare la prima a Barcellona e reduce dalla vittoria alla 4 Ore del Red Bull Ring, Alessio Rovera riprende le fila della sua stagione nell'European Le Mans Series alla 4 Ore di Le Castellet, in programma nel weekend sul circuito francese del Paul Ricard come terzo round della serie endurance dell'ACO Le Mans.

Per il 25enne pilota varesino del team AF Corse sarà dunque il secondo impegno 2021 in ELMS al volante della Ferrari 488 GTE, sulla quale si alternerà in equipaggio con i compagni di squadra François Perrodo ed Emmanuel Collard, unici portabandiera francesi al via nella classe GTE.

Sarà una trasferta importante per la squadra, che già la domenica successiva tornerà in pista nel Mondiale Endurance per la 8 Ore di Portimao dopo l'esordio vincente a Spa.

“Siamo fiduciosi, contiamo di essere competitivi anche nella tappa francese malgrado arriviamo con una quindicina di chili in più di zavorra visto l'ottimo inizio in Austria - ha detto Rovera - Su quasi 6 km di tracciato potrebbero farsi sentire. Cercheremo comunque di giocarcela alla pari".

"La nostra 488 va benissimo su ogni circuito e ingegneri e squadra stanno facendo un lavoro super, così come Perrodo e Collard al Red Bull Ring sono stati velocissimi. Personalmente conosco la pista, siamo fiduciosi di poter dire la nostra anche in ELMS pur avendo una gara in meno”.

#88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 1 / 14 Foto di: JEP / Motorsport Images GTE Podio: il vincitore #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard, secondo posto #55 Spirit of Race Ferrari F488 GTE Evo: Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel, third place #80 Iron Lynx Ferrari F488 GTE Evo: Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Miguel Molina 2 / 14 Foto di: ELMS Podio: #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 3 / 14 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 4 / 14 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 5 / 14 Foto di: JEP / Motorsport Images #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera, François Perrodo, Emmanuel Collard 6 / 14 Foto di: AG Photo #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera, François Perrodo, Emmanuel Collard 7 / 14 Foto di: AG Photo #88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera 8 / 14 Foto di: AG Photo #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 9 / 14 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 10 / 14 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: François Perrodo, Alessio Rovera, Emmanuel Collard 11 / 14 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: Alessio Rovera 12 / 14 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: Alessio Rovera 13 / 14 Foto di: ELMS #88 AF Corse Ferrari F488 GTE Evo: Alessio Rovera 14 / 14 Foto di: ELMS