ELMS | C'è il Mugello nel calendario 2024, Imola confermata

Per la prima volta all’Autodromo Internazionale del Mugello si correrà un appuntamento della Serie Internazionale European Le Mans Series.

Il calendario sportivo del Mugello Circuit 2024 non è stato ancora presentato, ma l’anticipazione è molto prestigiosa.

Negli ultimi dieci anni, infatti, la European Le Mans Series ha rappresentato e continua a rappresentare il Campionato scelto dai migliori team e piloti di tutto il mondo che puntano a competere la mitica 24 Ore di Le Mans.



Con sei gare della durata di quattro ore nei circuiti europei più tecnici e prestigi, la ELMS - la Serie Europea di riferimento riservato a vetture Sport Prototipi e Gran Turismo - farà per la prima volta tappa al Mugello il 29 Settembre 2024. Il format, che prevede tre categorie (LMP2, LMP3 e LMGT), è molto apprezzato e in costante espansione.

Partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

“É un grande privilegio essere riusciti a stringere un accordo con un Campionato Internazionale così prestigioso ed in grande espansione”, ha commentato Paolo Poli, amministratore delegato dell’Autodromo Internazionale del Mugello.

“Primo tassello del calendario sportivo del Mugello per la stagione 2024, l’appuntamento con la ELMS European Le Mans Series il fine settimana del 22 Settembre 2024 diventerà la nostra gara di punta nelle quattro ruote".

"Crediamo molto in questo format, una corsa di durata di quattro ore con ben 42 vetture in pista, nello spirito della leggendaria Le Mans. Speriamo che sia la prima di una lunga collaborazione”.

Partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

Frédéric Lequien, amministratore delegato di Le Mans Endurance Management (LMEM) ha dichiarato: “L’aggiunta del Mugello al calendario della European Le Mans Series 2024 rappresenta una novità molto gradita. Il circuito italiano è una premiere che va ad arricchire la lista sempre crescente dei migliori circuiti europei che hanno ospitato una gara ELMS. Ogni impianto presenta una sfida unica per i nostri team e piloti, offrendo allo stesso tempo gare emozionanti per i nostri numerosi fan che ci seguono in pista e e da casa. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i nostri concorrenti, partner, fan e media nel 2024”.

La European Le Mans Series andrà ad arricchire un calendario sportivo già nutrito di appuntamenti che vede nelle due e quattro ruote.

CALENDARIO ELMS 2024

8-9 aprile – Prologo (Barcellona)

14 aprile – Barcellona

5 maggio – Paul Ricard

7 luglio – Imola

25 agosto – Spa-Francorchamps

29 settembre – Mugello

19 ottobre – Portimao