ELMS: Monza presente nel nuovo calendario 2020, salta Silverstone

Anche il calendario 2020 della European Le Mans Series è stato riorganizzato a causa della pandemia di Coronavirus che ha costretto inevitabilmente a rivedere tutti i piani.

Con il posticipo della 24h di Le Mans a settembre, a questo punto si è deciso di partire dalla gara di 4h che si terrà al Circuit Paul Ricard di Le Castellet il 19 luglio, con una sessione di test pre-stagionali prevista la settimana prima.

Non c'è stato modo di reinserire Silverstone nell'elenco (gara alla quale ha rinunciato pure il FIA WEC), dunque il numero di eventi totali è di 5 round della durata di 4 ore ciascuno, con Spa-Francorchamps fissata al 9 di agosto, mentre 20 giorni più tardi si andrà a Barcellona.

L'Italia è comunque presente con Monza il weekend del 10-11 ottobre, mentre il gran finale è previsto come sempre all'Algarve di Portimão il 1° novembre, fermo restando che i problemi di COVID-19 fanno comunque rimanere attenti sulle necessità di prendere ulteriori decisioni in merito ad una rivisitazione del calendario.

"Il nuovo calendario ELMS si svilupperà su 4 mesi anziché 7 - spiega Gérard Neveu, AD della European Le Mans Series - Le difficoltà economiche ci hanno spinto anche a scegliere di correre cinque gare e non sei, come inizialmente previsto, venendo in aiuto dei partecipanti. Ovviamente tutto ciò resta in forse, valutando i cambiamenti che porterà questa crisi, oltre che dalle possibilità di organizzare le gare dai rispettivi paesi che ci ospitano".

Pierre Fillon, Presidente di ACO, ha aggiunto: “Nel contesto in cui siamo, la riprogrammazione del calendario ELMS 2020 ha richiesto alcuni aggiustamenti in base alle esigenze dei nostri collaboratori, circuiti ospitanti e partecipanti al campionato. La priorità era avere comunque una serie di buone prestazioni per chi vi corre, cercando di limitare il più possibile gli effetti della crisi".

Calendario 2020 ELMS