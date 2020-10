ELMS: Monza c'è nel calendario 2021, torna il Red Bull Ring

Il calendario 2021 della European Le Mans Series torna ad essere di sei eventi di 4h ciascuno dopo una stagione chiaramente ridotta per via della pandemia di Coronavirus.

Il problema COVID-19 continua ad essere lo spauracchio per gli organizzatori, che infatti hanno comunicato quello che è l'elenco provvisorio delle gare che vedremo l'anno prossimo, ovviamente soggetto a cambiamenti in corso in base all'evoluzione della situazione legata al virus.

Per l'Italia la grande notizia è che viene confermata Monza con la sua 4h di metà luglio, terzo round che si disputerà una settimana prima di quello del FIA WEC e dopo i due d'apertura della serie a Barcellona e Red Bull Ring, al rientro in calendario dopo un paio di stagioni.

Il trittico finale di prove vedrà i protagonisti darsi battaglia a Le Castellet, Spa-Francorchamps e Portimão.

"Con questo calendario di 6 gare vogliamo invitare i migliori team d'Europa a prendere parte ad una nuova stagione che si preannuncia molto competitiva - ha detto Pierre Fillon, Presidente di ACO - Siamo anche gli organizzatori della 24h di Le Mans, ma vogliamo dare il nostro supporto all'Endurance europeo per tutto l'anno".

Gérard Neveu, AD della ELMS, ha aggiunto: "Dopo una difficile stagione 2020 dovuta al Coronavirus, siamo felici di annunciare il calendario dell'anno prossimo con sei differenti eventi in Europa. L'alta qualità dei team della ELMS meritava la nostra attenzione e uno sforzo per garantire loro un campionato di primissimo livello. Ancora una volta vogliamo che sia così per tutti loro".

“Nel 2021 gli eventi della European Le Mans Series saranno contornati da Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series, garantendo la strada migliore a tutti i concorrenti che ambiscono alle corse endurance per arrivare al FIA WEC e alla 24h di Le Mans”.

Calendario ELMS 2021