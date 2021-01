ELMS: la TF Sport passa alla Oreca LMP2 come Racing Team Turkey

Come si vociferava ormai da tempo, la TF Sport nel 2021 affronterà una nuova sfida con una LMP2 in European Le Mans Series.

Terminata l'esperienza nel FIA WEC con la Aston Martin in GTE Am, la squadra inglese ha preso una Oreca 07-Gibson che schiererà con i colori del Racing Team Turkey.

A condividere il volante del prototipo saranno Salih Yoluç, che ha dato una grossa mano a mettere in piedi il progetto, Charles Eastwood ed Harry Tincknell, i quali hanno già iniziato i test di sviluppo del mezzo.

“Ringrazio Salih per essere rimasto con noi e aver reso possibile tutto ciò - ha detto il capo Tom Ferrier - Siamo felicissimi che anche Charlie resti perché con Salih si conoscono bene e formano una bella coppia, mentre c'è grande piacere nell'accogliere Harry, pilota di qualità ed esperienza che ci darà una mano a crescere e a conquistare importanti risultati".

Yoluç ha aggiunto: "Sono contentissimo di correre con il Racing Team Turkey by TF Sport in European Le Mans Series. E' una nuova sfida e penso che riusciremo a fare bene con questo team, scalando la classifica velocemente come abbiamo fatto nel GT".

Contento anche Eastwood: "E' fantastico essere di nuovo con Salih e TF al via di una nuova stagione, Harry invece è una grande aggiunta alla nostra formazione. I prototipi sono completamente diversi dalle GT, ma il primo test con la LMP2 è andato molto bene e Salih ha stupito per il passo che ha ottenuto. Sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni quest'anno".

Infine Tincknell: "Visti i grandi successi, è chiaro che la TF Sport sia uno dei team inglesi più importanti al momento e sono entusiasta di potere farne parte con Salih e Charlie. Li ho seguiti molto e penso che questo fosse il momento ideale per passare alla categoria prototipi. Volevo tornare a correre in ELMS con una macchina competitiva e non ho dubbi che la TF me la possa dare, continuando con successo quanto fatto nel GT. Lì ho visto Salih all'opera crescere rapidamente, vincere a Le Mans e affermarsi. Credo che abbia tutto per il suo stile di guida con la Oreca, quindi ci divertiremo!"