ELMS: G-Drive, United Autosports e Proton vincono a Portimao

La G-Drive Racing si aggiudica la 4h di Portimao al termine di una grandissima battaglia per il successo nell'ultimo round ELMS contro il Duqueine Team e la United Autosports.

Al via la Oreca #32 della United Autosports con sopra Will Owen ha mantenuto il primato partendo dalla pole, ma Roman Rusinov l'ha scavalcato all'esterno della curva 1 qualche giro dopo, scattando alla grandissima dalla sesta piazza con la Aurus #26.

Phil Hanson con la Oreca #22 della United Autosports si è preso con la #37 della Cool Racing condotta da Alexandre Coigny quando quest'ultimo era finito largo, scivolando nelle retrovie e costringendo Hanson a cambiare il muso al primo pit-stop.

Rusinov ha condotto davanti ad Owen, ma alla curva 11 è finito largo nel doppiaggio di una Ferrari di LMGTE e il rivale gli ha soffiato il primato.

Primo Full Course Yellow dopo 10' a causa della Ferrari #66 del team JMW, finita nella ghiaia alla curva 5. In molti hanno effettuato la sosta e dopo 5' la gara è ripresa.

Rusinov ha pressato a lungo Owen e dopo diversi tentativi si è ripreso il primato con la Aurus #26 infilando il rivale alla curva 1 e scappando via. Nella girandola di soste in FCY, Konstantin Tereschenko si è ritrovato al comando con la Oreca #30 del Duqueine Team seguito da Phil Hansen con la #22. Mikkel Jensen ha preso il posto di Rusinov rientrando terzo, con Alex Brundle quarto sulla #32.

Altro Full Course Yellow al minuto 80, quando la Ferrari #88 della AF Corse si è insabbiata all'ultima curva; anche qui in parecchi ne hanno approfittato per rientrare ai box.

Jensen è tornato davanti con la Oreca #22 di Filipe Albuquerque seconda a 20" dalla vetta, ma con il suo compagno di squadra Alex Brundle a pressarlo da dietro. Alla fine l'inglese è riuscito a superare il collega solo quando questo ha fatto rifornimento.

Anche la Safety Car è entrata in pista a 90' dal termine, quando la Ferrari #60 della Iron Lynx ha perso la carcassa del copertone posteriore sinistro spargendo detriti per il tracciato in prossimità della corsia box.

Alla ripartenza, Jensen ha lasciato il volante a Nyck De Vries, che si è trovato con 13" di margine su Albuquerque, mentre Jonathan Hirschi è salito terzo con la Oreca #30. La #32 è passata invece a Job Van Uitert.

Negli ultimi 20' abbiamo avuto le soste conclusive e De Vries è tornato in pista con un buon margine sulla #30 di Tristan Gommendy e la #22 di Hansen. A 10" dal podio Van Uitert sulla #32, piazzamento che consente all'olandese di chiudere secondo in classifica di campionato.

De Vries taglia il traguardo vittorioso regalando il primo successo del 2020 alla G-Drive.

LMP3: titolo alla United Autosports

La United Autosports si aggiudica anche il titolo in Classe LMP3 grazie alla vittoria della Ligier-Nissan #2 condotta da Rob Wheldon, Tom Gamble e Wayne Boyd.

Il trio della scuderia anglo-americana ha avuto la meglio della Ligier #8 del Realteam e della #13 di Inter Europol Competition, che vanno a completare il podio di categoria.

LMGTE: festa Proton-Porsche

Anche fra le GT c'erano da assegnare i trofei per i team e piloti.

A spuntarla è la Proton Competition, la cui Porsche #77 di Christian Ried, Michele Beretta ed Alessio Picariello ha battuto la Ferrari #74 della Kessel Racing.

Con questo risultato, le due squadre hanno concluso a pari punti (99) in classifica, ma i Campioni diventano quelli della 911 avendo vinto al Paul Ricard.

ELMS - 4h di Portimao: Gara