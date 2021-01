ELMS: Cool Racing e United Autosports presenti in LMP2 e LMP3

Cool Racing e United Autosports hanno cominciato a definire i proprio programmi per la stagione 2021 che vede i due team impegnati in European Le Mans Series.

Per quanto riguarda la compagine svizzera, era già arrivato l'annuncio che la gestione sarebbe passata alla CLX Motorsport, la nuova struttura di Nicolas Lapierre ed Alexandre Coigny, i quali correranno con la Oreca 07-Gibson sempre in Classe LMP2 assieme ad Antonin Borga in un equipaggio Pro-Am.

Oltre a questo impegno, è stato deciso di iscrivere anche una Ligier in LMP3 e di continuare ad affidarla a Nicolas Maulini, mentre i suoi colleghi che saliranno sulla JS P320 #19 verranno scelti più avanti.

"Sono felice di continuare l'avventura con Alex ed Antonin, questa stagione sarà la terza come trio in ELMS quindi abbiamo molta esperienza - ha detto Lapierre - Il nostro obiettivo per il 2021 è il nuovo titolo Pro-Am; sarà difficile, ma credo che possiamo raggiungerlo. Il calendario ELMS è emozionante e abbiamo rafforzato il nostro team tecnico. Lavoreremo molto duramente durante l'inverno per assicurarci di essere ben preparati e faremo del nostro meglio per poter combattere per il campionato".

"Il programma LMP3 in ELMS è un nuovo progetto per Cool Racing. È un campionato molto competitivo. Siamo lieti di avere Nicolas come pilota Bronze nell'equipaggio, sappiamo che è veloce e raramente commette errori. Siamo molto felici ed entusiasti di iscrivere una Ligier JS P320 e non vediamo l'ora di essere al test ufficiale in aprile. Annunceremo la formazione completa a breve e abbiamo grandi ambizioni per questa stagione".

Coigny ha aggiunto: "Sono felice di continuare in LMP2 con Nico e Antonin, il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il titolo Pro-Am. Sarà una grande sfida per la squadra dal punto di vista tecnico e logistico, ma lavoreremo duramente e faremo in modo che questa stagione vada nel miglior modo possibile".

Soddisfatto anche Borga: "Sono estremamente contento di continuare con Cool Racing, sono molto fortunato a poter fare un'altra stagione ELMS in LMP2 poiché il livello è estremamente alto. Spero in gare più normali quest'anno, poiché il COVID-19 ha complicato le cose per tutti nel 2020. Nico, Alex e io abbiamo una buona intesa e facciamo una grande squadra".

Infine Maulini si mostra pronto per la nuova sfida: "Dopo due stagioni in Michelin Le Mans Cup, e alcune gare in ELMS con la LMP3 lo scorso anno, il mio obiettivo era quello di fare questo campionato con Cool Racing. Ho apprezzato molto i risultati ottenuti e sono felice che abbiamo trovato un accordo per questa stagione. Sono abituato alla gestione della squadra e ai loro metodi di lavoro, so che l'annata andrà bene. Non vedo l'ora di cominciare per puntare al podio e magari a qualcosa di più nel 2021".

Parlando invece della United Autosports, la squadra britannica ha confermato Tom Gamble al fianco di Phil Hanson sulla Oreca LMP2 #22, posto che si è guadagnato con ottime prestazioni nel 2020 e nei test del novembre scorso all'Algarve.

"Sono al settimo cielo per il passaggio alla LMP2 della ELMS e il rinnovo con United Autosports, con cui ho avuto una stagione 2020 incredibile - afferma Gamble - Non posso esprimere quanto sia incredibilmente grato al team e al mio sponsor per l'opportunità che mi hanno dato. Abbiamo tutti gli strumenti per fare un bel lavoro in questa stagione, quindi non vedo l'ora di iniziare e cominciare questa nuova sfida".

In attesa di scoprire quale sarà il terzo concorrente dell'equipaggio sopracitato, è stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la Ligier che il team schiera in LMP3.

Si tratta del giovane francese Edouard Cauhaupé, 18 anni, Vice Campione della Michelin Le Mans Cup e già autore di ottime prove che ne fanno una speranza per il futuro delle corse endurance.

"Sono davvero felice di unirmi a United Autosports e di conoscere la European Le Mans Series - dice il transalpino - Non ho dubbi, United Autosports è il miglior team endurance del mondo. Farò del mio meglio per aiutarlo a vincere un nuovo titolo".

Il fondatore Zak Brown ha aggiunto: "Sono lieto di rinnovare Gable per il 2021, lo conosco da quando vinse il McLaren Autosport BRDC Award nel 2018 e sono rimasto impressionato dal suo passo e atteggiamento, che ha confermato quando ha corso per noi l'anno scorso. Non vedo l'ora di vedere come se la cava sulla nostra auto LMP2. Sono anche felice che Edouard si unisca al nostro team LMP3 per il 2021. Non vedo l'ora di capire come se la caverà con la Ligier, ho grandi speranze in lui. In questa stagione punteremo a difendere il nostro titolo di Campioni".

Sorride pure il team principal Richard Dean: "Sono felice che siamo riusciti a trovare un accordo per avere Tom nel nostro team LMP2 per il 2021. Ci ha subito impressionato quando ha messo piede in una macchina LMP3 e non ho dubbi che farà lo stesso in LMP2. Si è comportato bene nel test di fine 2020, ma ora è fondamentale per lui stare tanto in macchina, lavorare con Phil e i nostri ingegneri per essere veloce. L'obiettivo è confermarci Campioni e Tom sarà una parte fondamentale di questo progetto.

"Edouard farà invece un passo avanti in carriera e sono davvero contento che sia con noi. Lo abbiamo seguito da vicino per tutto il 2020 quando ha chiuso secondo in Michelin Le Mans Cup, grande serie con alcune lotte fantastiche. Edouard è abituato a correre al massimo livello in LMP3 e sono sicuro che si adatterà bene alla nostra squadra. Sono entusiasta di vedere come andrà".