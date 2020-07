ELMS: a Spa la JOTA Sport porta Jake Dennis

L'inglese condividerà il volante della Oreca-Gibson LMP2 assieme ad Anthony Davidson e Roberto Gonzalez nel weekend del 9 agosto, che gli servirà per allenarsi in vista della settimana successiva, quando saranno in azione nel FIA WEC sulle Ardenne.

Dennis prende il posto dell'indisponibile Antonio Felix da Costa, impegnato con la DS Techeetah nel gran finale di Berlino.

La entry-list della ELMS per Spa comprende 40 vetture, fra cui abbiamo tre Ferrari 488 GTE della AF Corse, oltre alla Aston Martin Vantage GTE ufficiale vita nella gara del Paul Ricard.

Presente anche Harrison Newey, che andrà in equipaggio con Emmanuel Collard e François Perrodo, mentre la Richard Mille Racing deve ancora scegliere chi affiancare a Tatiana Calderon, dopo il botto che a Le Castellet ha messo K.O. Katherine Legge.

L'inglese ha ancora la gamba sinistra e il piede destro fratturati, ma conta di saltare Spa e Barcellona per essere pronta poi per la 24h di Le Mans a settembre.

Non c'è nemmeno in Belgio la Dallara-Gibson P217 della Carlin, dopo aver saltato il Paul Ricard.