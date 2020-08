ELMS: a Spa è festa grande per United Autosports e Kessel Racing

LMP2: Hanson-Albuquerque in scioltezza, che scintille per il podio!

Hanson è partito alla grande con la sua LMP2 seguito dal compagno di squadra Will Owen sulla Oreca #32 e da Mikkel Jensen con la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing, il quale è però stato superato dalla Oreca di Anthony Davidson (JOTA Sport), al quale però ha risposto poco dopo.

Ryan Cullen (DragonSpeed - Oreca #21) è invece dovuto scattare dalla pit-lane dopo un problema di pescaggio benzina mentre si schierava, ritrovandosi con un giro di ritardo rispetto a tutti.

Hanson ha spinto subito cercando di allungare su Owen, incalzato da Jensen che al secondo giro gli ha soffiato la piazza d'onore. Al giro 8 primo ingresso delle due Safety Car avute nel corso della gara, a causa dell'uscita di Martin Hippe con la Ligier #13 della Inter Europol Competition alla "Bruxelles" per evitare Rob Hodes (Nielsen Racing Duqueine), finito in testacoda davanti a lui.

Dopo 20' si riparte e Jensen a "La Source" ha uno spunto migliore di Hanson prendedone la scia per poi superarlo a "Les Combes".

Comincia la girandola dei pitstop, ma ecco di nuovo la Safety Car per via dell'incidente tra la Ferrari di Iron Lynx con sopra Claudio Schiavoni e Owen, che nel doppiaggio colpisce la 488 beccandosi anche uno Stop& Go.

Intanto si infiamma la lotta per il podio tra Antonin Borga (Oreca #37 - Cool Racing), Jonathan Hirschi (Duqueine Team) e Davidson, visto che Owen era stato punito.

Jensen aumenta a 6" il vantaggio su Hanson prima della sosta per cedere il posto a Roman Rusinov e Filipe Albuquerque rispettivamente; il russo riparte davanti al portoghese, che però non molla e lo supera poco dopo.

Albuquerque si ferma nuovamente la sosta quando manca 1h37', proprio nel momento in cui viene decretato il Full Course Yellow per lo stop di Francesco Castellacci alla curva 15, in attesa che la Ferrari della AF Corse venga recuperata.

Filipe ricomincia in testa, ma c'è una GTE di mezzo e Jensen ne approfitta per tornare in testa sul "Kemmel", proprio quando alla curva 5 sta iniziando a piovere; infatti la Aurus a "Blanchimont" sbaglia e va largo contro le barriere, con successivo Full Course Yellow che vede Albuquerque rientrare ai box per cedere il volante ad Hanson per lo stint finale.

Con oltre 1' di vantaggio, la Oreca 22 ha vita facile, mentre per le restanti posizioni del podio se la giocano Tristan Gommendy, Thomas Laurent e Will Stevens.

Altro FCY per raccogliere detriti in curva 1 e nuovo braccio di ferro che vince Laurent contro Gommendy per il secondo posto, prima che Stevens passi a sua volta il francese soffiandogli il podio all'ultimo giro, quando il portacolori del Duqueine Team fora dovendosi accontentare del quarto posto.

LMP3: ancora United Autosports, prima con la Ligier #2

La United Autosports fa festa anche in Classe LMP3 con la Ligier-Nissan #2 di Rob Wheldon, Tom Gamble e Wayne Boyd, partita alla grande dalla pole position guadagnando subito margine sulla Ligier #15 di Malthe Jakobsen (RLR MSport) e François Kirmann (Duqueine #4 - DKR Engineering).

Dopo la prima Safety Car, Wheldon deve ricominciare da capo per riallungare su Jakobsen, con Andrew Bentley che sale terzo con la Ligier #3 della United Autosports e Tony Wells (Nielsen Racing) quarto.

Wheldon si ritrova nella medesima situazione anche alla seconda SC, ma al secondo posto sale la Ligier #9 di Arnold Robin (Graff Racing), poi il leader rientra ai box per cedere spazio a Tom Gamble, che ha una marea di vantaggio su Arnold Robin.

La bagarre è tutta quindi per le restanti posizioni del podio che vedono la Duqueine #7 della Nielsen Racing con al volante Colin Noble salire seconda, senza però riuscire a ricucire lo strappo nei confronti della Ligier in prima piazza.

Vittoria comoda per la United Autosports, dunque, mentre il podio lo completa il team Eurointernational con la Ligier #11 battendo la #9 della Graff.

LMGTE: vittoria e leadership per la Kessel Racing

Successo e leadership in campionato per la Kessel Racing grazie alla Ferrari 488 GTE EVO di Michael Broniszewski, Marcos Gomes e David Perel.

Michael Fassbender parte dalla pole ottenuta in qualifica dal collega Richard Lietz e la stella di Hollywood è anche brava, ma la Porsche #93 deve cedere il passo alla Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana, a Broniszewski e al compagno Christian Ried con la #77 in poche curve.

Problemi per la Ferrari di Spirit of Race: Duncan Cameron rientra subito ai box per sistemare un danno alla carrozzeria, ritrovandosi fanalino di coda.

Al giro 3 Ried passa Broniszewski e si avvicina a Dalla Lana, imitato podo dopo da Perrodo con la Ferrari #88 di AF Corse. Il gruppetto è racchiuso in un paio di secondi e continua il duello anche dopo le due SC.

I vari pit-stop vedono Matthias Lauda scivolare secondo dietro alla Porsche #77 con sopra ora Alessio Picariello e a Gomes, così come all'ottimo Aaron Scott che sta recuperando con la 488 della Spirit Of Race.

Tutto invariato fino all'ora finale, quando Michele Beretta - che ha 23" di vantaggio su Perel - finisce in testacoda al "Raidillon" per la foratura della posteriore sinistra.

Il ferrarista passa quindi al comando e dopo l'ultimo Full Course Yellow causato da Jensen si ritrova con 20" di margine su Matt Griffin, che però viene superato da Emmanuel Collard a "Les Combes" ad una mezz'ora dalla fine. L'irlandese perde poi il podio a vantaggio di Augusto Farfus, che lo beffa con la Aston #98.