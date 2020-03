Rast presenta la livrea dell'Audi con cui difenderà il titolo DTM

Audi Sport ha svelato la livrea scelta per la RS 5 DTM che in questa stagione utilizzerà René Rast per difendere il proprio titolo.

Il Campione 2019 sarà nuovamente al via della serie turismo tedesca seguito dal Team Rosberg, con una vettura che mantiene la colorazione bianco-rossa che gli aveva portato benissimo nella passata stagione, quando il tedesco ha conquistato per la seconda volta in carriera il campionato.

"Penso sia veramente bella, ma non è l'unica novità che avremo quest'anno - spiega Rast, riferendosi ad alcuni cambiamenti attuati nel regolamento tecnico - Ci sarà più potenza nel Push-To-Pass da sfruttare perché l'anno scorso erano 30 i cavalli a disposizione in più, mentre ora ce ne saranno 60, il che potrà aiutare nei sorpassi e spero che ci sia anche maggior battaglia e spettacolo per il pubblico".

"In questo ambito, potremo sfruttare come sempre il DRS, ossia l'ala mobile posteriore, che su alcune piste è chiaramente più influente rispetto ad altre. Ad Hockenheim, ad esempio, sarà più vantaggioso averla".

"C'è anche qualche cambiamento dal punto di vista aerodinamico, ma di base il regolamento non ci dà molta possibilità di effettuare modifiche. In generale, penso che queste macchine siano belle da vedere e da guidare, quindi non ci resta che concentrarci sulla nuova stagione. Non vedo l'ora di iniziare".

Come sempre il DTM adotta un regolamento che prevede l'utilizzo di vetture derivate dal prodotto di serie, ma in realtà con profondissime modifiche. Il motore è sempre il 2 litri turbo, ma capace di raggiungere i 580CV con 650Nm di coppia.

L'auto ha un peso minimo di 986kg con monoscocca in fibra di carbonio e telaio in acciao tubolare, freni a disco ventilati in fibra di carbonio, sospensioni indipendenti,

trazione posteriore, cambio semiautomatico a 6 marce. I piloti possono raggiungere i 0-100km/h in 2"8, con velocità massima di 300 km/h.

Da domani si sarebbero dovuti svolgere i test di sviluppo in vista della nuova stagione ad Hockenheim, ma per via dell'epidemia di coronavirus tutto è stato cancellato.

Ora bisognerà capire se la stagione 2020 comincerà effettivamente il weekend del 24-26 aprile a Zolder, in Belgio, oppure se avremo ulteriori modifiche al calendario.